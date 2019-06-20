نبيل الكوكي يواصل التجربة على راس الاطار الفني للهلال السوداني

Jeudi 20 Juin 2019
وات - قرر المدرب نبيل الكوكي مواصلة التجربة على راس الاطار الفني لفريق الهلال السوداني كما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على الانترنت امس الاربعاء .
واتفق الكوكي (49 سنة) مع الهيئة المديرة للفريق السوداني على عدد من الملفات ابرزها الخاص بموضوع الانتدابات وتعزيز الفريق ببعض العناصر الجديدة .
وكان نادي الهلال السوداني تعاقد في فيفري الماضي مع الكوكي لتدريب الفريق وذلك بمساعدة صلاح محمد ادم الذي تم تعيينه مدربا عاما للفريق .
يذكر ان الكوكي كان قبل ذلك مدربا لفريق المحرق البحريني قبل فسخ عقده بالتراضي والالتحاق بالبطولة السودانية .
واتفق الكوكي (49 سنة) مع الهيئة المديرة للفريق السوداني على عدد من الملفات ابرزها الخاص بموضوع الانتدابات وتعزيز الفريق ببعض العناصر الجديدة .
وكان نادي الهلال السوداني تعاقد في فيفري الماضي مع الكوكي لتدريب الفريق وذلك بمساعدة صلاح محمد ادم الذي تم تعيينه مدربا عاما للفريق .
يذكر ان الكوكي كان قبل ذلك مدربا لفريق المحرق البحريني قبل فسخ عقده بالتراضي والالتحاق بالبطولة السودانية .
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Par:essoltan (France )
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