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نبيل الكوكي يواصل التجربة على راس الاطار الفني للهلال السوداني

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - قرر المدرب نبيل الكوكي مواصلة التجربة على راس الاطار الفني لفريق الهلال السوداني كما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على الانترنت امس الاربعاء .

واتفق الكوكي (49 سنة) مع الهيئة المديرة للفريق السوداني على عدد من الملفات ابرزها الخاص بموضوع الانتدابات وتعزيز الفريق ببعض العناصر الجديدة .
وكان نادي الهلال السوداني تعاقد في فيفري الماضي مع الكوكي لتدريب الفريق وذلك بمساعدة صلاح محمد ادم الذي تم تعيينه مدربا عاما للفريق .

يذكر ان الكوكي كان قبل ذلك مدربا لفريق المحرق البحريني قبل فسخ عقده بالتراضي والالتحاق بالبطولة السودانية .

  
  
     
  
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