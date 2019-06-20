نبيل الكوكي يواصل التجربة على راس الاطار الفني للهلال السوداني

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- قرر المدرب نبيل الكوكي مواصلة التجربة على راس الاطار الفني لفريق الهلال السوداني كما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على الانترنت امس الاربعاء .واتفق الكوكي (49 سنة) مع الهيئة المديرة للفريق السوداني على عدد من الملفات ابرزها الخاص بموضوع الانتدابات وتعزيز الفريق ببعض العناصر الجديدة .وكان نادي الهلال السوداني تعاقد في فيفري الماضي مع الكوكي لتدريب الفريق وذلك بمساعدة صلاح محمد ادم الذي تم تعيينه مدربا عاما للفريق .يذكر ان الكوكي كان قبل ذلك مدربا لفريق المحرق البحريني قبل فسخ عقده بالتراضي والالتحاق بالبطولة السودانية .