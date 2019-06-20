قبول 10 قائمات نهائيا لخوض غمار الإنتخابات الجزئية لبلدية باردو

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها قبلت نهائيا 10 قائمات موزعة بين حزبية ومستقلة للمشاركة في الانتخابات الجزئية بباردو (ولاية تونس) المقرر إجراؤها يوم الأحد 14 جويلية المقبل على أن يقترع الأمنيون والعسكريون قبل ذلك التاريخ بيوم.ووفق بلاغ نشرته الهيئة بعد انقضاء آجال الطعون اليوم الخميس 20 جوان، توزعت القائمات المقبولة بين 6 قائمات حزبية منتمية لأحزاب "آفاق تونس" و "النهضة" و"البديل التونسي" و"بني وطني" و"التيار الديمقراطي" أمّا القائمات المستقلة المقبولة فهي قائمات "الكلنا باردو" و"شباب باردو" وأوفياء باردو"، التي تتراسها زينب بن حسين، الرئيسة السابقة للمجلس البلدي لهذه الجماعة المحلية والتي كانت رئيسة قائمة حزب حركة النهضة في الانتخابات البلدية التي جرت مطلع ماي 2018.وكان والي تونس قد أعلن موفى أفريل 2019 عن حلّ المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قد رفض منتصف الشهر الماضي قائمتي حركة نداء تونس، عن شق الحمامات (سفيان طوبال) وعن شقّ المنستير (حافظ قايد السبسي)، اللتين ترشحتا لهذه الانتخابات الجزئيّة وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، ولاحقا أيد القضاء الاداري ابتدائيا و استئنافيا ذلك القرار.