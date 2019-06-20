قبول 10 قائمات نهائيا لخوض غمار الإنتخابات الجزئية لبلدية باردو

Jeudi 20 Juin 2019
وات - ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها قبلت نهائيا 10 قائمات موزعة بين حزبية ومستقلة للمشاركة في الانتخابات الجزئية بباردو (ولاية تونس) المقرر إجراؤها يوم الأحد 14 جويلية المقبل على أن يقترع الأمنيون والعسكريون قبل ذلك التاريخ بيوم.
ووفق بلاغ نشرته الهيئة بعد انقضاء آجال الطعون اليوم الخميس 20 جوان، توزعت القائمات المقبولة بين 6 قائمات حزبية منتمية لأحزاب "آفاق تونس" و "النهضة" و"البديل التونسي" و"بني وطني" و"التيار الديمقراطي" أمّا القائمات المستقلة المقبولة فهي قائمات "الكلنا باردو" و"شباب باردو" وأوفياء باردو"، التي تتراسها زينب بن حسين، الرئيسة السابقة للمجلس البلدي لهذه الجماعة المحلية والتي كانت رئيسة قائمة حزب حركة النهضة في الانتخابات البلدية التي جرت مطلع ماي 2018.
وكان والي تونس قد أعلن موفى أفريل 2019 عن حلّ المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قد رفض منتصف الشهر الماضي قائمتي حركة نداء تونس، عن شق الحمامات (سفيان طوبال) وعن شقّ المنستير (حافظ قايد السبسي)، اللتين ترشحتا لهذه الانتخابات الجزئيّة وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، ولاحقا أيد القضاء الاداري ابتدائيا و استئنافيا ذلك القرار.
ووفق بلاغ نشرته الهيئة بعد انقضاء آجال الطعون اليوم الخميس 20 جوان، توزعت القائمات المقبولة بين 6 قائمات حزبية منتمية لأحزاب "آفاق تونس" و "النهضة" و"البديل التونسي" و"بني وطني" و"التيار الديمقراطي" أمّا القائمات المستقلة المقبولة فهي قائمات "الكلنا باردو" و"شباب باردو" وأوفياء باردو"، التي تتراسها زينب بن حسين، الرئيسة السابقة للمجلس البلدي لهذه الجماعة المحلية والتي كانت رئيسة قائمة حزب حركة النهضة في الانتخابات البلدية التي جرت مطلع ماي 2018.
وكان والي تونس قد أعلن موفى أفريل 2019 عن حلّ المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قد رفض منتصف الشهر الماضي قائمتي حركة نداء تونس، عن شق الحمامات (سفيان طوبال) وعن شقّ المنستير (حافظ قايد السبسي)، اللتين ترشحتا لهذه الانتخابات الجزئيّة وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، ولاحقا أيد القضاء الاداري ابتدائيا و استئنافيا ذلك القرار.
En continu
- Hier 23:59 ميغالو : من فكاهي الى صبّاب
- Hier 23:56 عمر صحابو ليوسف الشاهد : ما عندك وين توصل
- Hier 23:55 نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظر عودته
- Hier 21:09 الجهيناوي يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 21:04 الجهيناوي يتحادث مع مادلين أولبرايت
- Hier 19:07 سالم لبيض لنواب النهضة: أنتم كذابون
- Hier 17:23 جزيرة تركية معروضة للبيع من قبل سكانها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
28°
|35°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|35°-27
|43°-28
|33°-24
|39°-25
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(133 371) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 148) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 720) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 498) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 673) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 489) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 603) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 873) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 280) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 269) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 704) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 39 630) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 074) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 603) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 318) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 628) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 294) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 139) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 190) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 745) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:abstract1 (Tunisia )
Sur:ميغالو : من فكاهي الى صبّاب