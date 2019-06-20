كاس امم افريقيا - وصول المنتخب التونسي الى القاهرة

Jeudi 20 Juin 2019
وات - وصل وفد المنتخب التونسي الى القاهرة مساء امس للمشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تنظمها مصر من 21 جوان الى 19 جويلية المقبل وحضرت وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ لتوديع الوفد بمطار تونس قرطاج ويفتتح المنتخب التونسي مشاركته في النهائيات الافريقية يوم الاثنين 24 جوان الجاري مع منتخب انغولا وتحول الى مقر اقامته بمدينة السويس ويلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات موريتانيا و مالي و انغولا .
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Par:abstract1 (Tunisia )
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