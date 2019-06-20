كوبا أميركا: كولومبيا - قطر 1-0

Jeudi 20 Juin 2019
وكالات - أصبح منتخب كولومبيا لكرة القدم أول المتأهلين لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حالياً في البرازيل؛ بفوزه الشاق على نظيره القطري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت فجر الخميس، على ملعب "المورمبي"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وحققت كولومبيا فوزها الثاني توالياً (الأول كان أمام الأرجنتين بثنائية نظيفة)، في البطولة اللاتينية لتصل إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد قطر نقطة وحيدة، بانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وباراغواي في ختام منافسات الجولة الثانية.
وحققت كولومبيا فوزها الثاني توالياً (الأول كان أمام الأرجنتين بثنائية نظيفة)، في البطولة اللاتينية لتصل إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد قطر نقطة وحيدة، بانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وباراغواي في ختام منافسات الجولة الثانية.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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