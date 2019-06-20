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غرق 22 مهاجرًا بين المغرب وإسبانيا

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
الأناضول - مدريد - لقي 22 شخصًا حتفهم، الأربعاء، جرّاء غرق قارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين كانوا يحاولون دخول الأراضي الإسبانية من المغرب.

وبحسب أخبار تناقلتها العديد من الصحف الإسبانية المحلية، فقد غرق القارب في بحر "البوران" الواقع بين سواحل المغرب وجنوبي إسبانيا، ما أسفر عن غرق 22 من المهاجرين.


وكان القارب يحمل على متنه 49 شخصًا حينما أبحر من سواحل مدينة "الحسيمة" الثلاثاء، أنقذت عبارة تؤمن الخط الرابط بين مينائي الناظور وموتريل، الاربعاء، 27 منهم.

من جانب آخر ذكرت المصادر أن 6 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم تم نقلهم لإحدى المستشفيات لسوء حالتهم الصحية، فيما تم نقل الباقين إلى ميناء موتريل.

  
  
     
  
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