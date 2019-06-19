Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nahj Elborda  

المبعوث الأمريكي لإيران يبدأ الأربعاء جولة خليجية

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
الأناضول - يبدأ المبعوث الأمريكي بشأن إيران، بريان هوك، الأربعاء جولة خليجية، لبحث المستجدات في المنطقة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن "هوك سيبدأ جولته اليوم، وتشمل كلا من: السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين"، حسبما نقل موقع "ذا نيوز" الأمريكي.


وأضافت أن المبعوث الأمريكي سيناقش مع قادة تلك الدول ما أسمته "العدوان الإقليمي لإيران".

ولم تحدد الخارجية الأمريكية مدة الجولة، لكنها ذكرت أن هوك، سيتوجه الأسبوع المقبل، إلى أوروبا، للقاء مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لبحث التطورات بشأن إيران.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، بأن الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج يهدف فقط إلى ردع إيران.

وأضاف بومبيو، أن الجيش "مستعد ومجهز للرد على أي هجوم من طهران على المصالح الأمريكية أو عرقلة إيران لحركة السفن الدولية".

وتابع أن "الرئيس (دونالد) ترامب، لا يريد الحرب، ونرغب بالاستمرار في توصيل هذه الرسالة، بينما نقوم بالأمور الضرورية لحماية مصالحنا في المنطقة".

وتابع أن "الشيء الصحيح، هو مواصلة العمل لإقناع جمهورية إيران الإسلامية بأننا جادون، وردعهم عن المزيد من العدوان في المنطقة".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.

وتضغط واشنطن على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتهدد الولايات المتحدة بالرد على أي استهداف إيراني للقوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة أو مصالح العواصم الحليفة لها في الخليج.

واتهمت واشنطن وعواصم خليجية، طهران باستهداف سفنا تجارية في مياه الخليج، ومحطتين لضخ النفط في السعودية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج.

  
  
     
  
festival-3ece60bcbdc1a758cc89494f2277d8f4-2019-06-19 23:09:31






0 de 0 commentaires pour l'article 184247



En continu

الأربعاء 19 جوان 2019 | 15 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
24°
 23° % 47 :الرطــوبة
تونــس 22°
0.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-2239°-2643°-2935°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    13727,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33025 DT        1$ =2,96613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   161,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560986422|184247 235|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires