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كان يجب ان يموت..

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
نصرالدين السويلمي

*رئيس أكبر دولة عربية بمرجعية إسلامية على خط التماس مع الكيان العبري الذي يسعى الى يهودية الدولة
ثاني رئيس عربي"بعد صدام حسين" يتحالف ضده اعراب الخليج وتل ابيب والبيت الابيض وسائر المكون الغربي

*أول رئيس دولة عربية في تاريخ الأمة جاء الى السلطة عبر الاقتراع الشعبي المباشر، وثاني رئيس دولة عربية"بعد المرزوق" أفرزته ديمقراطية ثورات الربيع العربي
*أول رئيس عربي وصل الى السلطة بالإرادة الشعبية في تاريخ مصر
*ثاني رئيس دولة عربية برتبة دكتور"بعد المرزوقي".
*أول رئيس عربي يحمل كتاب الله
*أول رئيس عربي يطرح برنامج الاكتفاء الغذائي في دراسة تفصيلية ويشرع في تنزيله
*أول رئيس عربي يصلي بالموظفين في القصر وبالناس خارج القصر
*ثاني رئيس عربي"بعد المرزوقي" استقبل المقاومة الفلسطينية، كمقاومة وليس كمساومة
*أول رئيس عربي يسجن ويعذب ويستشهد نتيجة رفضه التخلي عن الشرعية
*اول رئيس عربي تم تخييره بين السجن والشهادة وبين التخلي عن أمانة الشعب فاختار السجن ثم الشهادة
*أول رئيس في العالم يرفض قمع المتظاهرين والمرتزقة ضده، رغم انهم وصلوا الى اسوار إقامته ومنهم من تخطاها وحاول حرق البوابة .
*أول رئيس في العالم، يرفض خصومه التمتع بالحرية تحت شرعيته واختاروا العبودية تحت حكم العسكر...
رئيس بمرجعية حضارية متمايزة على الحضارة الغالبة في العالم"غربية" و بمرجعية إسلامية متمايزة على المرجعيات المتحالفة ضدها، وبمرجعية مصادمة للمرجعية الصهيونية المجاورة، وبنزعة استقلالية عن صناع القرار في العالم.. رئيس بهذه المواصفات ما كان له ان يعمر في السلطة، بل ما كان له ان يبقى على قيد الحياة..فان لم يقتله المحتل قتله المعتل وان نجى فهو فريسة للمختل.. استشهد مرسي من أجل الحق، وسيأتي من يستوعب الدرس ويعيش بالحق وللحق..انها الثورات العربية حين تمحص صفوفها وتقدم قرابينها تمهيدا لساعة النصر الحاسمة..أنه مخاض أمه تعاني بين ثلاثة محاور، الأول يحب محمد"صل الله عليه وسلم"العربي المسلم، والثاني يحب محمد العربي ويكره محمد المسلم والثالث يكره محمد العربي ويكره محمد المسلم ويكره اسم محمد ويكره أمة محمد ويكره رب محمد! أما الفصيل الثالث فعلته مستديمة وموتته سريرية، وأما الفصيل الثاني، فتدعوه الامة الى الاقتراب اكثر من محمد المسلم، فهو لا يقل عذوبة عن محمد العربي، فقط يتطلب الأمر نزع الغشاوة وتنشيط العقل.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184161

Essoltan  (France)  |Mardi 18 Juin 2019 à 17h 14m |           
لقد جعلو من مصر ام الدنيا وهذا ظلم كبير للمصريين الشرفاء الذين يعذبون ويقتلون ظلما في مصر بداية بحسن البنّا الى شهيد الحق الرئيس مرسي ...
مصر اليوم أصبحت نحس العرب والحريّة تاكل ابناءها ظلما وتهين اشقاءها جَهْرًا لهذا اكرهها لانها أصبحت تبث الفتنة في العالم العربي والإسلامي وحتى اعلامها اصبح قذرا يفوح بالكراهية ، اليوم فقط تصفحت جريدة الأهرام المصرية ولم اجد ولو كلمة واحدة عن وفاة الرئيس مرسي . أنتم تكرهون أبناء جلدتكم وتشمتون حتى في موتاكم واليوم تريدون ان امد إليكم يدي أبدا أنتم أناس لا تقدرون القريب ولا الغريب لهذا أنا برىء من منكم .



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