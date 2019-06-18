دورة مايوركا الاسبانية - انس جابر تتاهل الى الدور الثاني

Mardi 18 Juin 2019



وات

- تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني لدورة مايوركا الاسبانية التي تقام من 17 الى 23 جوان الجاري على ملاعب معشبة والبالغة قيمة جوائزها 250 الف دولار وذلك اثر فوزها اليوم الثلاثاء على السلوفينية كايان يوفان (المصنفة 129 عالميا ) بنتيجة 7-5 و7-6.وستواجه جابر (63 عالميا) في الدور الثاني الامريكية صوفيا كينين (30 عالميا) التي تفوقت بدورها على البلجيكية كريستن فيبكنس (80 عالميا) بنتيجة 6-2 و6-3.