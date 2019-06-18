مدربو المنتخب التونسي في النهائيات القارية - الامتياز للفرنسي روجي لومار

Mardi 18 Juin 2019
وات - يبقى الامتياز للمدرب الفرنسي روجي لومار الذي يعد الافضل من حيث النتائج والانجازات في تاريخ مشاركات المنتخب التونسي في نهائيات كاس امم افريقيا التي انطلقت سنة 1962 باثيوبيا.
وقد اشرف لومار على منتخب نسور قرطاج في ثلاث دورات سنوات 2004 و2006 و2008 وهو الوحيد الذي قاد المنتخب التونسي الى احراز اللقب وذلك في دورة تونس سنة 2004.
كما يملك الفني الفرنسي افضل حصيلة من حيث عدد الانتصارات (7 انتصارات في 14 مباراة) وعلاوة على فوزه باللقب فانه ادرك الدور ربع النهائي في دورتي مصر 2006 وغانا 2008 وياتي الفني البولوني الفرنسي هنري كاسبرجاك في المركز الثاني الاكثر نجاحا مع المنتخب التونسي وذلك بعد ان قاده الى المباراة النهائية في دورة جنوب افريقيا 1996 والدور ربع النهائي في دورتي بوركينافاسو 1998 والغابون 2017 وحصد المنتخب التونسي بقيادة كاسبرجاك 6 انتصارات في 14 مباراة.
وحقق الايطالي فرانشسكو سكوليو الذي اشرف على حظوظ نسور قرطاج في دورة غانا-نيجيريا سنة 2000 مسيرة موفقة اجمالا بانهاء هذه الدورة في المرتبة الرابعة.
اما على صعيد الفنيين التونسيين، نجح المنتخب التونسي بقيادة المرحوم مختار بن ناصف في ادراك النهائي لدورة تونس 1965 التي اقيمت بمشاركة ستة منتخبات (تونس وغانا واثيوبيا والكونغو الديمقراطية والسنيغال والكوت ديفوار).
وكان المنتخب التونسي خسر انذاك الدور النهائي امام نظيره الغاني (2-3) بعد تمديد الوقت.
كما نجح المدرب عبد المجيد الشتالي الذي قاد المنتخب التونسي الى المشاركة الاولى في بطولة العالم في الوصول الى الدور نصف النهائي في "كان 1978" بغانا فيما تمكن سامي الطرابلسي من بلوغ الدور ربع النهائي لنسخة الغابون وغينيا الاستوائية سنة 2012 وخرج من الدور الاول سنة 2013 بجنوب افريقيا.
ويذكر ان 13 مدربا اشرفوا على حظوظ المنتخب التونسي خلال مشاركاته الثماني عشرة في النهائيات كانت الاولى تحت اشراف اليوغسلافي فران ماتوزيتش سنة 1962 باثيوبيا انهاها المنتخب التونسي في المركز الثالث اثر فوزه في المباراة الترتيبية على اوغندا 3-0 واخرها سنة 2017 تحت قيادة هنري كاسبرجاك.
وسيكون المدرب الحالي الفرنسي الان جيراس المدرب رقم 14 خلال المشاركة 19 في النهائيات القارية بمناسبة كاس امم افريقيا مصر 2019 وسبق لجيراس ان قاد المنتخب المالي الى المركز الثالث في دورة 2012 وهو يطمح في تجربته الجديدة مع نسور قرطاج الى كسر حاجز الدور ربع النهائي على الاقل.
وقد اشرف لومار على منتخب نسور قرطاج في ثلاث دورات سنوات 2004 و2006 و2008 وهو الوحيد الذي قاد المنتخب التونسي الى احراز اللقب وذلك في دورة تونس سنة 2004.
كما يملك الفني الفرنسي افضل حصيلة من حيث عدد الانتصارات (7 انتصارات في 14 مباراة) وعلاوة على فوزه باللقب فانه ادرك الدور ربع النهائي في دورتي مصر 2006 وغانا 2008 وياتي الفني البولوني الفرنسي هنري كاسبرجاك في المركز الثاني الاكثر نجاحا مع المنتخب التونسي وذلك بعد ان قاده الى المباراة النهائية في دورة جنوب افريقيا 1996 والدور ربع النهائي في دورتي بوركينافاسو 1998 والغابون 2017 وحصد المنتخب التونسي بقيادة كاسبرجاك 6 انتصارات في 14 مباراة.
وحقق الايطالي فرانشسكو سكوليو الذي اشرف على حظوظ نسور قرطاج في دورة غانا-نيجيريا سنة 2000 مسيرة موفقة اجمالا بانهاء هذه الدورة في المرتبة الرابعة.
اما على صعيد الفنيين التونسيين، نجح المنتخب التونسي بقيادة المرحوم مختار بن ناصف في ادراك النهائي لدورة تونس 1965 التي اقيمت بمشاركة ستة منتخبات (تونس وغانا واثيوبيا والكونغو الديمقراطية والسنيغال والكوت ديفوار).
وكان المنتخب التونسي خسر انذاك الدور النهائي امام نظيره الغاني (2-3) بعد تمديد الوقت.
كما نجح المدرب عبد المجيد الشتالي الذي قاد المنتخب التونسي الى المشاركة الاولى في بطولة العالم في الوصول الى الدور نصف النهائي في "كان 1978" بغانا فيما تمكن سامي الطرابلسي من بلوغ الدور ربع النهائي لنسخة الغابون وغينيا الاستوائية سنة 2012 وخرج من الدور الاول سنة 2013 بجنوب افريقيا.
ويذكر ان 13 مدربا اشرفوا على حظوظ المنتخب التونسي خلال مشاركاته الثماني عشرة في النهائيات كانت الاولى تحت اشراف اليوغسلافي فران ماتوزيتش سنة 1962 باثيوبيا انهاها المنتخب التونسي في المركز الثالث اثر فوزه في المباراة الترتيبية على اوغندا 3-0 واخرها سنة 2017 تحت قيادة هنري كاسبرجاك.
وسيكون المدرب الحالي الفرنسي الان جيراس المدرب رقم 14 خلال المشاركة 19 في النهائيات القارية بمناسبة كاس امم افريقيا مصر 2019 وسبق لجيراس ان قاد المنتخب المالي الى المركز الثالث في دورة 2012 وهو يطمح في تجربته الجديدة مع نسور قرطاج الى كسر حاجز الدور ربع النهائي على الاقل.
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Par:carlos73 (Tunisia )
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