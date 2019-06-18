أسبوع الموضة: مريم بن حسين تتألق بلباس فضيلة ومريم بن شعبان تنال سخط المتابعين

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - خلال اسبوع الموضة تم تنظيم حفل عرض ازياء لآخر ابتكارات ''ازياء فضيلة'' حضرته عديد الوجوه الفنية و الإعلامية ، و قد لاقى العرض نجاحا لافتا يعكس توجها هاما نحو الاصالة التونسية ،وقد صنعت مريم بن حسين الحدث باطلالتها بلباس فضيلة وكانت أنيقة وأثارت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بابتكاراتها الجميلة و قارنوا بين اطلالتها الانيقة التي تعكس الروح التونسية وبين اطلالة بن شعبان الفاضحة و الذي كسرت به الصورة التي كسبتها في مسلسل مشاعر في رمضان الفارط و بدت مثل فتيات "الستريبتيز " ، وتساءل رواد المواقع الاجتماعية ماالذي جعلها تتدنى لأسفل المراتب و تسيء لنفسها بهذا العبث و قلة الذوق و هذا العراء الفاضح دون مضمون فني او رسالة ؟ و كيف يمكن لفنانة ان تنحدر لهذا المستوى ؟
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Par:mavb2013 (Tunisia )
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