العزة للرئيس مرسي والخزي والعار للإنقلابي السيسي

Mardi 18 Juin 2019



عاش مرسي اول شرعي رئيس لمصر على الحق و مات عليه ، عاش صامدا محتسبا برغم ظلم السيسي و سجن السيسي و عذابات جلاديه و زبانيته ، عاش مرفوع الرأس ثابتا و مات كالنخيل واقفا ...أما الإنقلابي السيسي الخائن الذي خان ثقة رئيسه و خان شعبه و خان الوطن ، الذي انقلب في خيانة عظمى على الرئيس الذي انتخبه الشعب ويصبح اكبر عميل و بيوع عرفته مصر قديما و حديثا ، ليصبح عميلا للكيان الغاصب و ذليلا لشيوخ الرزّ و منديلا لترامب و غيره ، ليفوت من تاجر بالارض و العرض فهو باعهما و قبض الثمن ،،،مات مرسي ميتة الشرفاء ، ميتة الجندي في ساحة الوغى ، مات في رحمات الملايين من الشعوب و بقي الإنقلابي السيسي الرذيل يعيش في لعناتهم و ازدراءاتهم و دعواتهم الماحقة ، و سيبقى خائفا مرعوبا تلاحقه و تخنقه الكوابيس حتى يلاقي مصير الخونة و لو بعد حين بعد ان قذف به التاريخ في الدرك الاسفل من المزبلة .مات مرسي بعد ان دخل التاريخ من اوسع ابوابه وستكون حياته أطول من حياة قاتله ،،، سيلعن قاتلَه هذا الجيل و الاجيال التي تأتي من بعده ، اللهم اجعل وفاته سبب تحرير مصر الحبيبة ، اللهم ارحمه و تقبله في الشهداء و الصالحين و اخلف في الامة من امثاله و ادحر العسكر الإنقلابيين و من سار على دربهم .