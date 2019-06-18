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العزة للرئيس مرسي والخزي والعار للإنقلابي السيسي

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
بقلم / منجي باكير

عاش مرسي اول شرعي رئيس لمصر على الحق و مات عليه ، عاش صامدا محتسبا برغم ظلم السيسي و سجن السيسي و عذابات جلاديه و زبانيته ، عاش مرفوع الرأس ثابتا و مات كالنخيل واقفا ...


أما الإنقلابي السيسي الخائن الذي خان ثقة رئيسه و خان شعبه و خان الوطن ، الذي انقلب في خيانة عظمى على الرئيس الذي انتخبه الشعب ويصبح اكبر عميل و بيوع عرفته مصر قديما و حديثا ، ليصبح عميلا للكيان الغاصب و ذليلا لشيوخ الرزّ و منديلا لترامب و غيره ، ليفوت من تاجر بالارض و العرض فهو باعهما و قبض الثمن ،،،

مات مرسي ميتة الشرفاء ، ميتة الجندي في ساحة الوغى ، مات في رحمات الملايين من الشعوب و بقي الإنقلابي السيسي الرذيل يعيش في لعناتهم و ازدراءاتهم و دعواتهم الماحقة ، و سيبقى خائفا مرعوبا تلاحقه و تخنقه الكوابيس حتى يلاقي مصير الخونة و لو بعد حين بعد ان قذف به التاريخ في الدرك الاسفل من المزبلة .
مات مرسي بعد ان دخل التاريخ من اوسع ابوابه وستكون حياته أطول من حياة قاتله ،،، سيلعن قاتلَه هذا الجيل و الاجيال التي تأتي من بعده ، اللهم اجعل وفاته سبب تحرير مصر الحبيبة ، اللهم ارحمه و تقبله في الشهداء و الصالحين و اخلف في الامة من امثاله و ادحر العسكر الإنقلابيين و من سار على دربهم .

  
  
     
  
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