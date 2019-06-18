تشيلي تكتسح اليابان برباعية في ''كوبا أمريكا'' بمستهل مشوار الدفاع عن لقبها

Mardi 18 Juin 2019
الأناضول - استهل المنتخب التشيلي، صباح الثلاثاء، حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) بفوز كبير يرسل به إنذار شديد لجميع المنتخبات في البطولة.
واكتسح المنتخب التشيلي نظيره الياباني بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة القارية التي تنظم على ملاعب البرازيل.
وأحرز رباعية تشيلي، إدواردو فارغاس (هدفين) في الدقيقتين 54 و83، وإيريك بولغار وأليكسيس سانشيز في الدقيقتين 41 و82 من زمن المباراة.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها أمس الإثنين، اكتسح منتخب أوروغواي نظيره الإكوادوري بنفس النتيجة برباعية نظيفة.
وبذلك، اقتسم منتخبا تشيلي وأوروغواي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما اقتسم منتخبا اليابان والإكوادور المركز الثالث دون رصيد من النقاط.
واكتسح المنتخب التشيلي نظيره الياباني بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة القارية التي تنظم على ملاعب البرازيل.
وأحرز رباعية تشيلي، إدواردو فارغاس (هدفين) في الدقيقتين 54 و83، وإيريك بولغار وأليكسيس سانشيز في الدقيقتين 41 و82 من زمن المباراة.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها أمس الإثنين، اكتسح منتخب أوروغواي نظيره الإكوادوري بنفس النتيجة برباعية نظيفة.
وبذلك، اقتسم منتخبا تشيلي وأوروغواي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما اقتسم منتخبا اليابان والإكوادور المركز الثالث دون رصيد من النقاط.
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Par:BABANETTOO (France )
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