الأردن.. الملكة نور بنعي مرسي: الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر

Mardi 18 Juin 2019
الأناضول - عمان/ ليث الجنيدي - نعت الملكة نور الحسين، عقيلة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
جاء ذلك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وقالت الملكة نور في تغريدتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية "أرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر # مرسي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
جاء ذلك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وقالت الملكة نور في تغريدتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية "أرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر # مرسي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
En continu
- Hier 22:57 رحم الله مرسي
- Hier 19:40 واشنطن: ليس لدينا تعليق على وفاة محمد مرسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
21°
|21°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-19
|29°-20
|34°-23
|35°-25
|41°-29
Follow @babnet_Tunisie
(119 718) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 046) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 674) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 428) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 181) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 54 121) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 617) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 887) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 44 001) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 43 216) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 808) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 39 210) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 543) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 224) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 581) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 068) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 847) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 136) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 695) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 763) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:BABANETTOO (France )
Sur:وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته