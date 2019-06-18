المرزوقي: الشهيد مرسي دخل التاريخ من أوسع أبوابه

Mardi 18 Juin 2019
الأناضول - تونس / عادل الثابتي - اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أن الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي قد دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه، مؤكدا أن ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عن خصومه ودليل على صلابته.
جاء ذلك في تدوينة للمرزوقي بصفحته على "فيسبوك"، ينعى فيها الرئيس المصري الاسبق الذي توفي اليوم الاثنين في المحكمة.
وقال المرزوقي إن "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة الى الابد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وانسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".
وأضاف أن وفاة مرسي "شهادة الى الابد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه".
ونبّه المرزوقي انه "إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد امام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها امام عدالة السماء".
وتابع المرزوقي "وعند الله تجتمع الخصوم.. اما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه".
وتوجه المرزوقي بكل التعازي إلى عائلة مرسي والشعب المصري، معتبرا أن المصريين "فقدوا اليوم رجلا قل نظيره".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
جاء ذلك في تدوينة للمرزوقي بصفحته على "فيسبوك"، ينعى فيها الرئيس المصري الاسبق الذي توفي اليوم الاثنين في المحكمة.
وقال المرزوقي إن "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة الى الابد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وانسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".
وأضاف أن وفاة مرسي "شهادة الى الابد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه".
ونبّه المرزوقي انه "إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد امام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها امام عدالة السماء".
وتابع المرزوقي "وعند الله تجتمع الخصوم.. اما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه".
وتوجه المرزوقي بكل التعازي إلى عائلة مرسي والشعب المصري، معتبرا أن المصريين "فقدوا اليوم رجلا قل نظيره".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
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- Hier 22:57 رحم الله مرسي
- Hier 19:40 واشنطن: ليس لدينا تعليق على وفاة محمد مرسي
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Par:BABANETTOO (France )
Sur:وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته