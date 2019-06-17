فوز صعب للمنتخب التونسي امام نظيره البوروندي (2-1)

Lundi 17 Juin 2019



وات

- حقق المنتخب التونسي لكرة القدم انتصاره الثالث على التوالي في اللقاءات الودية استعدادا لنهائيات امم افريقيا مصر (2019) وذلك بعد تغلبه على نظيره البوروندي (2-1) مساء الاثنين برادس.وكان منتخب نسور قرطاج فاز على العراق 2-0 برادس في المباراة الودية الاولى وعلى كرواتيا بكرواتيا (2-1) في المباراة الودية الثانية.وانتظر ابناء الفني الفرنسي الان جيراس الدقائق الاخيرة من المباراة ليحسموا تفوقهم (2-1) على منتخب بوروندي سيشارك لاول مرة في تاريخه في نهائيات كاس امم افريقيا وذلك بفضل هدف نعيم السليتي (90ز3).وبادر المنتخب التونسي بالتسجيل بواسطة طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 66 قبل ان يسجل لاعب التعاون السعودي سيدريك اميسي هدف التعادل في الدقيقة 76 وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي اضاع ضربة جزاء في نهاية الشوط الاول بعد ان اصطدمت كرة ياسين مرياح بالعارضة الافقية لمرمى بوروندي.وسمحت هذه المباراة الودية الاخيرة قبل انطلاق "كان" مصر 2019 للاطار الفني للمنتخب التونسي بتجربة بعض الرسوم التكتيكية والحلول التنشيطية المختلفة في الخطوط الثلاثة حتى يكون الفريق جاهزا كافضل ما يكون مع انطلاق التظاهرة القارية.وشهدت التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي سبعة تغييرات كاملة مقارنة بالتي خاضت المقابلة الودية مع المنتخب الكرواتي (2-1) حيث اقحم الاطار الفني فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى بدلا من معز حسان.واخذ ايمن بن محمد ونسيم عنيد مكانهما في الدفاع عوضا عن اسامة الحدادي وديلان براون فيما عرف خط وسط الميدان دخول كل من الفرجاني ساسي ونعيم السليتي وبسام الصرارفي مقابل بقاء غيلان الشعلالي وانيس البدري ووجدي كشريدة على بنك البدلاء.اما في خط الهجوم فتم التعويل على طه ياسين الخنيسي مكان وهبي الخزري.ورغم التغييرات الكبيرة التي شهدتها التشكيلة الاساية فان المنتخب التونسي مسك بزمام الامور منذ البداية وسيطر على مجرى اللعب امام منافس انتهج طريقة دفاعية واكتفى بالتصدي للمحاولات الهجومية لزملاء يوسف المساكني لا سيما خلال الشوط الاول الذي اهدر خلاله زملاء الفرجاني ساسي العديد من الفرص السانحة للتسجيل لعل من ابرزها تسديدة بسام الصرارفي في الدقيقة 43 وضربة الجزاء التي تحصل عليها بسام الصرارفي الذي تمت عرقلته من المدافع كريستوف ندفابفجيبا داخل مناطق الجزاء.واجرى الان جيراس بعض التعديلات في الشوط الثاني باقحام غيلان الشعلالي وديلان براون ووجدي كشريدة عوضا عن الياس السخيري وياسين مرياح ورامي البدوي على التوالي الا ان المبادرة بالهجوم كانت للمنتخب البروندي بواسطة اللاعب سايدو براهيمو المحترف في فريق ستوك سيتي الانقليزي الذي سدد بين يدي فاروق بن مصطفى (51).ثم عاد المنتخب التونسي للهجوم من جديد الى ان اهتدى المهاجم طه ياسين الخنيسي الى شباك الحارس جوستين نديكومانا في الدقيقة 66 بعد توغل من المدافع الايسر ايمن بن محمد الذي اصطدمت توزيعته ببسام الصرارفي لتعود الكرة امام طه ياسين الخنيسي الذي سددها مباشرة على يمين الحارس من داخل منطقة 18م مانحا الاسبقية للمنتخب التونسي.ومباشرة اثر هدف الاسبقية اقحم جيراس مارك اللمطي عوضا عن الفرجاني ساسي وانيس البدري مكان بسام الصرارفي من اجل منح فرصة اللعب لاكثر عدد من اللاعبين قبل اسبوع من انطلاق الرسميات.وحاول المنافس الخروج من انكماشه الدفاعي من اجل تعديل النتيجة ولئن تصدى الحارس فاروق بن مصطفى لتسديدة اللاعب سايدو براهيمو المحترف في فريق ستوك سيتي الانقليزي (د71) فانه لم يتمكن من رد التسديدة القوية لسيدريك اميسي المحترف في فريق التعاون السعودي في الدقيقة 76 ومع اقتراب نهاية المباراة وبمجهود فردي كبير توصل لاعب ديجون الفرنسي نعيم السليتي الى تسجيل هدف التفوق بعد ان افتك الكرة من مدافع بروندي ثم راوغ لاعبا اخرا قبل ان يسدد بساقه اليسرى في شباك المنافس.وكاد المنتخب المنافس ان يدرك هدف التعادل في اللحظات الاخيرة بواسطة لاعب شبيبة القبائل الجزائري عبدول فيستون الذي اصطدمت كرته بالقائم الايمن للحارس فاروق بن مصطفى لتنتهي المباراة بفوز معنوي هام للمنتخب التونسي.ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من نهائيات مصر في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وانغولا فيما يلعب المنتخب البوروندي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر.فاروق بن مصطفى - رامي البدوي (وجدي كشريدة 46)- ايمن بن محمد - ياسين مرياح (ديلان برون 46)- نسيم هنيد - الياس السخيري (غيلان الشعلالي 46)- الفرجاني ساسي (مارك اللمطي 67)- يوسف المساكني (فراس شواط 79)- نعيم السليتي - بسام الصرارفي(انيس البدري 67) - طه ياسين الخنيسي.جوستين نديكومانا - عمر موسى - كريستوف ندفابفجيبا (فرانسيس مصطفى 46) - نغاندو عمر - فريديريك نزابيفمفا - غايل بيجيبيماما - غايل دوهاييندافيي - سيدريك اميسي - عبدول فيستون - كامسوبا الفيس (محمد اميسي 60) - سايدو براهيمو.