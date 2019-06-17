Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Leilat Hob  

رحم الله مرسي

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
أبو مـــــازن

ماذا نقول.. رئيس أسبق أم معزول ؟ شهيد سجن أم مسلوب الحرية و مقتول ؟ هل نقول .. نجم مرتفع تسارع الى الأفول.. أم بدر تلألأ فخبل العقول ..هل كان نعامة أم نقمة على الكيان و سيف مسلول .. هل نالته وحشية عرب بخُلق المغول.. لقد اقتيد أسيرا بعيدا عن البرتوكول.. و حُرم الزيارة والدواء في سجن معزول.
ماذا كان يردد و يقول

"لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلم كلاب أعدائكم"
"ثورة 25 يناير و تحقيق أهدافها كاملة و الحفاظ على الشرعية , ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا"
" إوعى الثورة تتسرق منكم بأي حجة . و الحجج كثير ,و السحرة كثير و التحدي كبير و أنتم قادرين تواجهو هذا"
" ليعلم أبناءنا أن آباءهم و أجدادهم كانو رجالا لا يقبلون الضيم و لا ينزلون أبدا على رأي الفسدة و لا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم"

أقوال خالدة لمحمد مرسي العياط، الذي أعاد هيبة الفسطاط و الذي دعّم غزة أرض الرباط . وهو القائل " نعمل سويا على ترسيخ مبدأ المواطنة،" للأقباط وهو الذي تسامح مع العسكر والبلاط فقبل التعايش معهما دون اشتراط، لكنهم أعدوا خطة الانقلاب على أقساط ويوم قدمت أموال الامارات هلل أهل الشباط. سيقفون عربا وصهاينة وغيرهم على السراط، فتكون عدالة السماء للقتلة والمحرضين أهل الانحطاط.
رحم الله مرسي وجعله من الشهداء في عليّين و جمعه بالصالحين و قيّظ الله مصريين أحرارا يكسرون سلاسل الانقلابيين و يتحررون من جديد من الفسدة المفسدين.

  
  
     
  
festival-96310dea828009e82fef71bceca72648-2019-06-17 22:57:45






0 de 0 commentaires pour l'article 184121



En continu

الاثنين 17 جوان 2019 | 13 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:27 04:59 03:03
22°
 21° % 46 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-2029°-2034°-2335°-2541°-29
  • Avoirs en devises
    13638,0

  • (17 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34019 DT        1$ =2,95927 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juin)   457,0 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560810407|184121 496|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires