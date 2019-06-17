Lundi 17 Juin 2019



ماذا نقول.. رئيس أسبق أم معزول ؟ شهيد سجن أم مسلوب الحرية و مقتول ؟ هل نقول .. نجم مرتفع تسارع الى الأفول.. أم بدر تلألأ فخبل العقول ..هل كان نعامة أم نقمة على الكيان و سيف مسلول .. هل نالته وحشية عرب بخُلق المغول.. لقد اقتيد أسيرا بعيدا عن البرتوكول.. و حُرم الزيارة والدواء في سجن معزول.ماذا كان يردد و يقول"لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلم كلاب أعدائكم""ثورة 25 يناير و تحقيق أهدافها كاملة و الحفاظ على الشرعية , ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا"" إوعى الثورة تتسرق منكم بأي حجة . و الحجج كثير ,و السحرة كثير و التحدي كبير و أنتم قادرين تواجهو هذا"" ليعلم أبناءنا أن آباءهم و أجدادهم كانو رجالا لا يقبلون الضيم و لا ينزلون أبدا على رأي الفسدة و لا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم"أقوال خالدة لمحمد مرسي العياط، الذي أعاد هيبة الفسطاط و الذي دعّم غزة أرض الرباط . وهو القائل " نعمل سويا على ترسيخ مبدأ المواطنة،" للأقباط وهو الذي تسامح مع العسكر والبلاط فقبل التعايش معهما دون اشتراط، لكنهم أعدوا خطة الانقلاب على أقساط ويوم قدمت أموال الامارات هلل أهل الشباط. سيقفون عربا وصهاينة وغيرهم على السراط، فتكون عدالة السماء للقتلة والمحرضين أهل الانحطاط.رحم الله مرسي وجعله من الشهداء في عليّين و جمعه بالصالحين و قيّظ الله مصريين أحرارا يكسرون سلاسل الانقلابيين و يتحررون من جديد من الفسدة المفسدين.