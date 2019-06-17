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واشنطن: ليس لدينا تعليق على وفاة محمد مرسي

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إنّ الإدارة الأمريكية "ليس لديها تعليق على وفاة محمد مرسي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، ردا على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته في قضية تخابر اليوم الاثنين.


وأضافت: "علمنا من تقارير إعلامية عن خبر وفاة محمد مرسي، وليس لدينا تعليق".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وعلى صعيد آخر، شددت "أورتاغوس" خلال المؤتمر على أن واشنطن "ليست متفاجئة من قرار ايران زيادة التخصيب(لليورانيوم)"، مشيرة إلى أنّ هذا النمط "قائم منذ أربعين عاما".

كما تابعت: "تهديدات إيران مستمرة بإغلاق مضيق هرمز".

وفي وقت سابق من اليوم، هددت إيران، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في غضون 10 أيام، حال لم تتلق ردا من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم في 2015.

  
  
     
  
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