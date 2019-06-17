اختيار ماهر الحناشي افضل لاعب في الموسم بالنجم الساحلي

Lundi 17 Juin 2019
وات - اختار احباء النجم الساحلي ماهر الحناشي افضل لاعب في فريق كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2018-2019 حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الاثنين.
وقدم الحناشي (34 عاما) موسما متميزا مع النجم الساحلي وساهم بشكل كبير في التتويج بكاس زايد للاندية العربية البطلة والحصول على المركز الثاني في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى والتاهل الى الدور النهائي لكاس تونس المقرر يوم 17 اوت القادم امام النادي الصفاقسي على ملعب رادس الى جانب بلوغ الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية.
ووجد النجم الساحلي في ماهر الحناشي الذي يشغل خطة متوسط ميدان هجومي ضالته المنشودة كلما حصلت غيابات في بعض المراكز الاخرى خصوصا في الرواق الايمن.
وسجل الحناشي الذي انتقل الى النجم الساحلي خلال الصائفة الفارطة قادما من النادي الصفاقسي 6 اهداف هذا الموسم في سباق البطولة وهدفا واحدا في مسابقة الكاس وهدفين في كاس الكونفدرالية الافريقية.
وقدم الحناشي (34 عاما) موسما متميزا مع النجم الساحلي وساهم بشكل كبير في التتويج بكاس زايد للاندية العربية البطلة والحصول على المركز الثاني في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى والتاهل الى الدور النهائي لكاس تونس المقرر يوم 17 اوت القادم امام النادي الصفاقسي على ملعب رادس الى جانب بلوغ الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية.
ووجد النجم الساحلي في ماهر الحناشي الذي يشغل خطة متوسط ميدان هجومي ضالته المنشودة كلما حصلت غيابات في بعض المراكز الاخرى خصوصا في الرواق الايمن.
وسجل الحناشي الذي انتقل الى النجم الساحلي خلال الصائفة الفارطة قادما من النادي الصفاقسي 6 اهداف هذا الموسم في سباق البطولة وهدفا واحدا في مسابقة الكاس وهدفين في كاس الكونفدرالية الافريقية.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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