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L'ancien président égyptien Mohamed Morsi décède lors de son procès

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
AA - Le Caire - La télévision officielle égyptienne a annoncé, lundi, le décès de l'ancien président Mohamed Morsi lors d'une audience au tribunal.

La télévision a déclaré que "Morsi" a perdu conscience au cours du procès et a rendu l'âme par la suite".
L'audience devrait examiner l'accusation du premier président du pays, démocratiquement élu (2012-2013), "d'espionnage".



  
  
     
  
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