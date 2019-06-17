SAL 2019: تتويج سباحين تونسيين بالميدالية الفضية

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - تحصل السباح هيثم المباركي، والسباحة علياء قارة، على الميدالية الفضية للألعاب الافريقية الشاطئية التي تدور فعالياتها بجزيرة سالي راس الأخضر.
وتشارك تونس في الدورة الأولى لهذه الألعاب ب 33 رياضيا، بداية من 14 الى غاية 23 جوان الحالي.
وتستضيف جزيرة سال بالراس الاخضر الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية التي تنظمها جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا).
وتشارك تونس في هذه الالعاب ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة.
وتشارك تونس في الدورة الأولى لهذه الألعاب ب 33 رياضيا، بداية من 14 الى غاية 23 جوان الحالي.
وتستضيف جزيرة سال بالراس الاخضر الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية التي تنظمها جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا).
وتشارك تونس في هذه الالعاب ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة.
En continu
- Hier 19:00 ليبيا.. السراج يعلن عن مبادرة لحل أزمة بلاده
- Hier 09:01 زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
28°
|27°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-18
|30°-20
|34°-22
|35°-25
|37°-28
Follow @babnet_Tunisie
(100 335) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 008) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 666) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 414) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 169) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 966) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 287) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 767) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 205) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 38 630) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 525) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 191) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 573) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 041) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 587) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 122) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 683) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 680) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 656) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 473) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: قال انها زلة لسان... وزير البيئة يقدم اعتذاره للمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير