SAL 2019: تتويج سباحين تونسيين بالميدالية الفضية

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

- تحصل السباح هيثم المباركي، والسباحة علياء قارة، على الميدالية الفضية للألعاب الافريقية الشاطئية التي تدور فعالياتها بجزيرة سالي راس الأخضر.وتشارك تونس في الدورة الأولى لهذه الألعاب ب 33 رياضيا، بداية من 14 الى غاية 23 جوان الحالي.وتستضيف جزيرة سال بالراس الاخضر الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية التي تنظمها جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا).وتشارك تونس في هذه الالعاب ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة.