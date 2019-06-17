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SAL 2019: تتويج سباحين تونسيين بالميدالية الفضية

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - تحصل السباح هيثم المباركي، والسباحة علياء قارة، على الميدالية الفضية للألعاب الافريقية الشاطئية التي تدور فعالياتها بجزيرة سالي راس الأخضر.




وتشارك تونس في الدورة الأولى لهذه الألعاب ب 33 رياضيا، بداية من 14 الى غاية 23 جوان الحالي.

وتستضيف جزيرة سال بالراس الاخضر الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية التي تنظمها جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا).
وتشارك تونس في هذه الالعاب ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة.

  
  
     
  
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