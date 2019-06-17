كأس إفريقيا للأمم 2019.. سجل المنتخبات الفائزة باللقب

Lundi 17 Juin 2019



وات

- في ما يلي سجل المنتخبات الفائزة بلقب كأس إفريقيا للأمم منذ تأسيسها سنة 1957، والتي يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد سبع تتويجات سنوات (1957- 1959-1986-1998-2006-2008-2010)، متبوعا بمنتخبي الكاميرون (حامل لقب دورة 2017) بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ألقاب.1957 في إثيوبيا : فاز المنتخب المصري باللقب بعد تغلبه على اثيوبيا بأربعة أهداف دون مقابل.1959 في مصر: توج المنتخب المصري باللقب بالفوز على السودان بهدفين لواحد .1962 : استضافت اثيوبيا النهائيات وفازت بالكأس بتغلبها على مصر 4-2 في الوقت الإضافي من المباراة النهائية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.1963 : أقيمت البطولة في غانا التي فازت باللقب بالتغلب على السودان في المباراة النهائية بمدينة أكرا بثلاثة أهداف دون مقابل.1965 : في تونس, غانا تحتفظ باللقب بالتغلب على تونس في المباراة النهائية 3-2 في الوقت الإضافي.1968 : النهائيات أقيمت في اثيوبيا مجددا والكونغو الديمقراطية حاليا (الزائير حينها) فازت بالكأس بالتغلب على غانا في النهائي بهدف دون مقابل.1970 : المنتخب السوداني يفوز بأول لقب قاري في البطولة التي أقيمت على أرضه بالتغلب على غانا بهدف دون مقابل.1972 : استضافت الكاميرون النهائيات وفازت الكونغو برازفيل على مالي 3-2 في المباراة النهائية بمدينة ياوندي.1974 : استضافت مصر البطولة، وقد أعيدت المباراة النهائية لأنها انتهت بالتعادل بين الكونغو الديمقراطية (الزائير سابقا) وزامبيا بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.وفي المباراة الثانية فازت الكونغو بهدفين دون مقابل لتحرز اللقب للمرة الثانية.1976: استضافت إثيوبيا البطولة عام 1976، والتي أقيمت للمرة الأولى بنظام الدوري، وتصدر المغرب الترتيب وتوج باللقب.1978 : استضافت غانا النهائيات وفازت في المباراة النهائية على أوغندا بهدفين مقابل لا شيء، لتصبح بذلك أول دولة تفوز باللقب ثلاث مرات.1980 : أقيمت النهائيات في نيجيريا التي فازت بالكأس بالتغلب على الجزائر في النهائية بثلاثة أهداف دون مقابل.1982 : أحرزت غانا اللقب الرابع على حساب المنتخب الليبي صاحب الأرض بركلات الترجيح في النهائي بالعاصمة طرابلس.1984 : استضافت كوت ديفوار النهائيات، وأحرزت الكاميرون أول لقب بفوزها على نيجيريا 3-1.1986 : فازت مصر بالبطولة التي استضافتها، وتغلبت في النهائي على الكاميرون بضربات الترجيح.1988 : أقيمت النهائيات في المغرب، وفازت الكاميرون باللقب للمرة الثانية على حساب نيجيريا بهدف دون مقابل.1990 : فازت الجزائر بالبطولة على أقيمت على أرضها بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بهدف دون مقابل.1992 : تمت زيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات من 8 إلى 12، وتمكن منتخب كوت ديفوار من إحراز لقب البطولة بعد التغلب على غانا بضربات الجزاء الترجيحية 11-10 في مباراة مثيرة.1994 : أقيمت البطولة في تونس، وفازت نيجيريا باللقب بالتغلب على منتخب زامبيا في النهائي 2-1.1996 : نظمت جنوب أفريقيا البطولة لأول مرة بعد رفع الحظر عنها (وشارك 15 منتخبا بعد انسحاب نيجيريا لأسباب سياسية) وفازت جنوب افريقيا في المباراة النهائية على المنتخب التونسي 2-0.1998 : أقيمت النهائيات في بوركينا فاسو وفازت مصر على جنوب افريقيا في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.2000 : منتخب الكاميرون يفوز باللقب بعد تغلبه على منتخب نيجيريا صاحب الأرض بضربات الترجيح بعد انتهاء الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.2002 : احتفظت الكاميرون باللقب بفوزها بركلات الترجيح على السنغال 3-2 في المباراة النهائية في باماكو عاصمة مالي.2004 : أقيمت النهائيات في تونس حيث نجح المنتخب التونسي في الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.2006 : نظمت مصر البطولة وفازت بركلات الترجيح في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار 4-2 .2008 : احتفظت مصر باللقب وتغلبت في النهائي على الكاميرون بهدف محمد أبو تريكة في المباراة التي جرت بأكرا عاصمة غانا.2010 : منتخب مصر يحرز البطولة للمرة الثالثة على التوالي بالتغلب على منتخب غانا بهدف محمد ناجي (جدو) في المباراة النهائية في لواندا عاصمة أنجولا.2012 : نظمت بالغابون وغينيا الإستوائية وفاز باللقب المنتخب الزامبي ظاهرة هذه الدورة بقيادة هيرفي رونار على منتخب كوت ديفوار بالضربات الترجيحية .2013 : نظمت بجنوب إفريقيا بعد أن كانت مقررة بليبيا، لكن الكاف سحب البطولة من الأخيرة نظرا للحالة الأمنية التي مرت بها ليبيا، وفاز بها المنتخب النيجيري على حساب بوركينا فاسو 1-0.2015 : المغرب يحرم من المشاركة في النهائيات بعد أن طلب تأجيل الدورة الخمسين التي كانت مقرر بالمملكة خوفا من وباء إيبولا وانتقلت إلى غينيا الأستوائية وفاز بها منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب غانا بالضربات الترجيحية.2017 : منتخب الكاميرون يفوز باللقب الخامس بعد تغلبه على نظيره المصري في المباراة النهائية التي جرت بالعاصمة الغابونية ليبروفيل بهدفين لواحد.