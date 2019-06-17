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مقتل 20 جراء تفجير انتحاري في شمال شرقي نيجيريا

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
الأناضول - ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، الإثنين، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات جراء تفجير انتحاري في ولاية بورنو (شمال شرق).

وأفادت صحيفة "ديلي نيجيريان" المحلية نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم، بأن ثلاثة انتحاريين فجروا عبوات ناسفة كانت بحوزتهم أثناء تجمع لمتابعة مباراة لكرة القدم عبر الشاشات في أحد المراكز المحلية بالولاية.


وأضافت أن انتحارية رابعة فشلت في تفجير ما بحوزتها من متفجرات وتم تسليمها إلى الجيش النيجيري.

وقالت الصحيفة إن شرطيا من بين القتلى.

ولم تكشف الصحيفة عن الجهة التي تقف وراء التفجير.

  
  
     
  
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