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بوينغ تعتذر لعوائل ضحايا طائرتي 737 MAX ولشركات الطيران العالمية

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
الأناضول - باريس - اعتذر نائب رئيس شركة "بوينغ"، راندي تينسيث، الإثنين، لشركات خطوط الطيران وعوائل ضحايا حادثتي تحطم طائرة "737 ماكس"، في أندونيسيا وإثيوبيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "تينسيث"، لصحفيين، خلال معرض باريس الجوي.


وقال: نأسف بشدة للأرواح التي فقدت جراء تحطم طائرة شركة ليون للخطوط الجوية الأندونيسية في أكتوبر/ تشرين الأول، وحادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس/آذار وراح ضحيتهما 346 قتيلا"

وذكر أن شركته تعمل بجهد من أجل تلافي الأخطاء التي وقعت، لكنه لم يذكر متى ستتمكن الطائرة من العودة للتحليق مجدداً.

وقدم "تينسيث" اعتذاره "عن تعطيل شركات الخطوط الجوية، بعد أن اضطرت لإيقاف جميع طائراتها من طراز "737 ماكس" في كافة أنحاء العالم، وكذلك أعتذر لمسافري هذه الشركات".

وفي كلا الحادثتين، وقع عطل في حساسات قياس الزوايا في الطائرة، أدى إلى تفعيل برنامج مضاد للتوقف، الأمر الذي دفع بمقدمة الطائرة للانخفاض.

ولم يتمكن قادة الطائرتين، من استعادة السيطرة على الطائرة، بحسب التحقيقات التي ما زالت مستمرة.

  
  
     
  
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