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المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة يتوج ببطولة افريقيا

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
وات - احرز المنتخب التونسي للاكابر لقب البطولة الافريقية في الكرة الحديدية الحرة اثر فوزه على نظيره من الطوغو بنتيجة 13-9 في المباراة النهائية التي دارت امس الاحد بالعاصمة الطوغولية لومي.

وبهذا التتويج، تاهل المنتخب التونسي الذي يضم كلا من مجدي الحمامي وسفيان بن ابراهيم وعلي النواشي ومحمد الهادي مرزوق الى بطولة العالم للكرة الحديدة المقررة في سويسرا سنة 2020.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184077

3azizou  (Tunisia)  |Lundi 17 Juin 2019 à 11h 51m |           
مبروك



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