التايمز: بريطانيا سترسل 100 من المارينز إلى الخليج لحماية سفنها

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - لندن - قالت صحيفة "التايمز"، الأحد، إن بريطانيا تعتزم إرسال قوات من مشاة البحرية الملكية إلى الخليج لحماية سفنها الحربية والتجارية بالمنطقة، بعد الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر عسكرية (لم تسمها) إن 100 من مشاة البحرية من الوحدة "42 كوماندوز"، المتمركزة قرب مدينة بليموث الساحلية (جنوب غرب)، سيشكلون قوة تدخل سريع تحت مسمى "مجموعة المهام الخاصة 19"؛ حيث ستقوم السفن التابعة لها بدوريات في المنطقة من القاعدة البحرية البريطانية الجديدة في البحرين.
وأشارت إلى أن خطط نشر القوات تأتي في الوقت الذي يشارك فيه مسؤولون من الجيش والاستخبارات البريطانية في تحقيق دولي في أحداث الأسبوع الماضي، التي شملت استهداف ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز، ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا باللائمة فيها على "الحرس الثوري" الإيراني، فيما نفت طهران ذلك.
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، وحملت واشنطن، الجمعة، طهران مسؤولية الهجمات، وسط نفي متكرر الأخيرة لذلك.
وأوضحت "التايمز" أن مسؤولي الجيش والأمن القومي في بريطانيا سيجتمعون، الإثنين، للاطلاع على ستجدات الأزمة، ومناقشة خطة إرسال قوات "المارينز"، خلال اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا".
وتوقعت أن مشاة البحرية الملكية سيتجهون إلى البحرين، في غضون أسابيع، وسيعملون من سفينة "كارديغان باي" المساعدة التابعة للأسطول الملكي، ويستخدمون الزوارق السريعة والمروحيات لحماية سفن البحرية الملكية الحربية والسفن التجارية البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر عسكرية (لم تسمها) إن 100 من مشاة البحرية من الوحدة "42 كوماندوز"، المتمركزة قرب مدينة بليموث الساحلية (جنوب غرب)، سيشكلون قوة تدخل سريع تحت مسمى "مجموعة المهام الخاصة 19"؛ حيث ستقوم السفن التابعة لها بدوريات في المنطقة من القاعدة البحرية البريطانية الجديدة في البحرين.
وأشارت إلى أن خطط نشر القوات تأتي في الوقت الذي يشارك فيه مسؤولون من الجيش والاستخبارات البريطانية في تحقيق دولي في أحداث الأسبوع الماضي، التي شملت استهداف ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز، ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا باللائمة فيها على "الحرس الثوري" الإيراني، فيما نفت طهران ذلك.
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، وحملت واشنطن، الجمعة، طهران مسؤولية الهجمات، وسط نفي متكرر الأخيرة لذلك.
وأوضحت "التايمز" أن مسؤولي الجيش والأمن القومي في بريطانيا سيجتمعون، الإثنين، للاطلاع على ستجدات الأزمة، ومناقشة خطة إرسال قوات "المارينز"، خلال اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا".
وتوقعت أن مشاة البحرية الملكية سيتجهون إلى البحرين، في غضون أسابيع، وسيعملون من سفينة "كارديغان باي" المساعدة التابعة للأسطول الملكي، ويستخدمون الزوارق السريعة والمروحيات لحماية سفن البحرية الملكية الحربية والسفن التجارية البريطانية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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