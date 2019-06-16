Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Ya Mashallah  

فوز ودي هام للجزائر على مالي بثلاثة أهداف لهدفين استعدادا لكأس أمم إفريقيا

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - حقق المنتخب الجزائري، الأحد، فوزا وديا هاما على نظيره المالي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مصر 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

أحرز ثلاثية الجزائر، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي من ضربة جزاء وأندي ديلور في الدقائق 42 و80 و82 من زمن اللقاء.


فيما جاء هدفا مالي عن طريق آداما تراوري (هدفين) الأول من ضربة جزاء في الدقيقتين 29 و68 من زمن المباراة.

وتلعب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثالثة بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.

فيما تلعب مالي في المجموعة الخامسة بجوار تونس وموريتانيا وأنغولا.


  
  
     
  
festival-e96b921572dba09fa03d0485b713827f-2019-06-16 22:58:25






0 de 0 commentaires pour l'article 184064



En continu

الأحد 16 جوان 2019 | 12 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:12 12:27 04:59 03:03
21°
 21° % 77 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-2029°-1930°-2134°-2335°-25
  • Avoirs en devises
    13727,8

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34391 DT        1$ =2,95957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   477,5 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560723140|184064 196|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires