فوز ودي هام للجزائر على مالي بثلاثة أهداف لهدفين استعدادا لكأس أمم إفريقيا

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - حقق المنتخب الجزائري، الأحد، فوزا وديا هاما على نظيره المالي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مصر 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.
أحرز ثلاثية الجزائر، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي من ضربة جزاء وأندي ديلور في الدقائق 42 و80 و82 من زمن اللقاء.
فيما جاء هدفا مالي عن طريق آداما تراوري (هدفين) الأول من ضربة جزاء في الدقيقتين 29 و68 من زمن المباراة.
وتلعب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثالثة بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.
فيما تلعب مالي في المجموعة الخامسة بجوار تونس وموريتانيا وأنغولا.
أحرز ثلاثية الجزائر، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي من ضربة جزاء وأندي ديلور في الدقائق 42 و80 و82 من زمن اللقاء.
فيما جاء هدفا مالي عن طريق آداما تراوري (هدفين) الأول من ضربة جزاء في الدقيقتين 29 و68 من زمن المباراة.
وتلعب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثالثة بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.
فيما تلعب مالي في المجموعة الخامسة بجوار تونس وموريتانيا وأنغولا.
En continu
- Hier 21:18 محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل
- Hier 16:21 تعيين نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
21°
|21°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-20
|29°-19
|30°-21
|34°-23
|35°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 958) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 83 240) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 74 604) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 661) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 402) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 147) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 835) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 917) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 651) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 191) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 982) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 509) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 172) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 556) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 033) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 317) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 114) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 668) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 669) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 646) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: يوسف الصديق: صلاة الجمعة ليست فرضا وهي غير موجودة أصلا