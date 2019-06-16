فوز ودي هام للجزائر على مالي بثلاثة أهداف لهدفين استعدادا لكأس أمم إفريقيا

Dimanche 16 Juin 2019



الأناضول

- حقق المنتخب الجزائري، الأحد، فوزا وديا هاما على نظيره المالي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مصر 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.أحرز ثلاثية الجزائر، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي من ضربة جزاء وأندي ديلور في الدقائق 42 و80 و82 من زمن اللقاء.فيما جاء هدفا مالي عن طريق آداما تراوري (هدفين) الأول من ضربة جزاء في الدقيقتين 29 و68 من زمن المباراة.وتلعب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثالثة بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.فيما تلعب مالي في المجموعة الخامسة بجوار تونس وموريتانيا وأنغولا.