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بهدفين لكل فريق ... قطر تقتنص تعادلا هاما من باراغواي في ''كوبا أمريكا''

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - اقتنص المنتخب القطري، الأحد، تعادلا هاما من نظيره الباراغواياني، ونجح في العودة من تأخره بهدفين للتعادل بمثلهما، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).

تقدم منتخب باراغواي بهدفين عن طريق أوسكار كاردوزو من ضربة جزاء وديرليس غونزالز في الدقيقتين 4 و56 من زمن اللقاء.


وعاد المنتخب القطري بهدفين عبر المعز علي وبوعلام خورخي في الدقيقتين 68 و77 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق الأحد، تغلب منتخب كولومبيا على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر كولومبيا المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتسم باراغواي وقطر المركز الثاني بنقطة لكل منتخب، والأرجنتين الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.


  
  
     
  
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