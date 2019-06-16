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بطولة العالم للووشو التقليدي بالصين - ذهبية للشاب احمد الصيد

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
وات - فاز التونسي احمد الصيد( 18سنة ) على المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للوشو التقليدي ليفوز باللقب العالمي .
وهي اول ميدالية ذهبية عالمية لتونس في التاولو بعد كانت إحرزت في مناسبات سابقة على البرنز والفضة .

ومن جهته احرز مواطنه محمد الدعداع على الميدالية البرونزية في صنفه .


وتتواصل غدا الاثنين مشاركة الرياضيين التونسين فيما سيشارك كذلك المدرب الوطني في منافسات دورة الماستر.

وكان المنتخب الوطني للتاولو تحول الى الصين للمشاركة في البطولة العالمية بوفد يضم ثلاث لاعبين وهم احمد الصيد محمد الدعداع و ياسين الحداد و مدرب الفريق السيد فتحي الهملي وبرئاسة عضو المكتب الجامعي ابراهيم بدر الدين وذلك حسب ما افاد به محمد عادل زهرة رئيس الجامعة التونسية للوشو كونغ فو.

  
  
     
  
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