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أردوغان لـ''ماكرون'': بأي صفّة تتحدث عن أنشطتنا في شرق المتوسط؟

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - إسطنبول/ عاشور جوخدار - انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدّة، تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي طالب فيها تركيا بوقف عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، الأحد، خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول.


وقال أردوغان إن الرئيس الفرنسي طالب تركيا بالتوقف عن أنشطة التنقيب.

وأضاف: "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك أصلا؟ نحن لدينا سواحل في هذه المنطقة.. كما أننا دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا ضامنتان.. ولكن أنت ما هي صفتك؟ ليس لديك أي هوية هناك".
ودعا الرئيس التركي ماكرون لإظهار صفة التوكيل إذا كان حديثه نيابة عن شركة "توتال".
وتابع: "يبدو أنك (ماكرون) تركت الرئاسة وبدأت العمل كمحامٍ.. ولكن عندما يتحدث طيب أردوغان فإنه يتحدث بصفة بلد ضامن، وكذلك اليونان وبريطانيا، وأنت بأي صفة تتحدث؟ نحن ندرك جيدا ثقل مسؤوليتنا ولكن أنت لا تدرك ذلك".
ولفت إلى أن تركيا تمر بمرحلة حساسة، وأنه "يقع على عاتقنا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتتويج هذه المرحلة بالنصر وهو ما تقتضيه مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا".

  
  
     
  
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