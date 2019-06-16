''دشرة'' و''فتوى'' و''في عينيا'' تحرز نصيب الأسد من جوائز الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية

Dimanche 16 Juin 2019



وات

- أسدل الستار مساء السبت على فعاليات الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية التي كانت انطلقت يوم 10 جوان الحالي وشارك فيها 35 فيلما تونسيا روائيا قصيرا وطويلا ووثائقيا من إنتاج سنتي 2018 و2019 .ومثل حفل الاختتام الذي أقيم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعدد من أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية وثلة من السينمائيين والناشطين الثقافيين، مناسبة لتكريم العديد من صناع السينما في تونس .وتم توزيع 20 جائزة قيمتها المالية الجملية 170 ألف دينار، وقد حاز نصيب الأسد منها كل من فيلم "فتوى" لمحمود بن محمود (4 جوائز) و"دشرة" لعبد الحميد بوشناق (4 جوائز) و"في عينيا" لنجيب بالقاضي (4 جوائز) .وأعلن وزير الشؤون الثقافية في سهرة الاختتام أن الوزارة بصدد العمل مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية بهدف مضاعفة منحة الإنتاج السينمائي من 4 ملايين دينار إلى 8 ملايين دينار بعنوان 2020 وذلك سعيا لمزيد النهوض بالصناعة السينمائية التونسية ومزيد الإنتاج الوطني، وتأكيدا لعناية الدولة بقطاع السينما.// جائزة أفضل رؤية سينمائية متكاملة (الجائزة الكبرى للمهرجان) : فيلم في عينيا للمخرج نجيب بالقاضي // جائزة أفضل إخراج : عبد الحميد بوشناق عن فيلمه "دشرة" // جائزة أفضل إنتاج : فيلم "بورتو فارينا" لابراهيم لطيف وتسلم الجائزة المنتج توفيق قيقة // جائزة أفضل سيناريو : محمود بن محمود عن فيلم "فتوى" // جائزة أفضل ممثلة : ياسمين الديماسي عن دورها في فيلم "دشرة" لعبد الحميد بوشناق // جائزة أفضل ممثل : مناصفة بين أحمد الحفيان عن فيلم "فتوى" لمحمود بن محمود و"نضال السعدي" عن فيلم "في عينيا" لنجيب بالقاضي // جائزة أفضل ممثلة في دور ثان : مناصفة بين الممثلتين منى الماجري عن فيلم "ولدي" لمحمد بن عطية وسارة الحناشي عن فيلم "فتوى" لمحمود بن محمود // جائزة أفضل ممثل في دور ثان : محمد السياري عن فيلم "بورتو فارينا" لابراهيم لطيف // جائزة أفضل موسيقى : سليم بن صالح عن فيلم "في عينيا" // جائزة أفضل "ملابس" : بسمة الذوادي عن فيلم "بورتو فارينا" // جائزة أفضل مونتاج : غالية لاكروا ومالك شطا عن فيلم "في عينيا" لنجيب بالقاضي // جائزة أفضل ديكور : رحمة البجاوي عن فيلم "فتوى" // جائزة أفضل صورة : حاتم ناشي عن فيلم "دشرة" // جائزة أفضل صوت : أيمن التومي عن فيلم "دشرة" وتم تتويج الممثلة عائشة بن أحمد بالجائزة الشرفية للمهرجان لتميزها وطنيا وعربيا.// جائزة أفضل شريط قصير : فيلم "إخوان" لمريم جوبار // جائزة أفضل فيلم تحريك : فيلم "سنفونية الحياة" للمخرج مصطفى التايب // جائزة لجنة التحكيم الخاصة : فيلم "بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية// جائزة أفضل فيلم وثائقي : فيلم "بنت القمرة" للمخرجة هبة الذوادي وإنتاج ندى المازني حفيظ التي تبرعت بنصيبها من الجائزة إلى بطلات الفيلم // جائزة أفضل معالجة وثائقية : فيلم "ع السكة" للمخرجة أريج السخيري // جائزة لجنة التحكيم الخاصة : فيلم "لقشة من الدنيا" للمخرج نصر الدين السهيلي كما نوهت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بفيلمين هما "غزالة" لهاجر النفزي و"عطاشى تونس" لرضا التليلي.