الهند ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على 28 سلعة

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - نيودلهي - تبدأ الهند اعتبارا من اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية على 28 سلعة أمريكية، ردا على إقدام الأخيرة بتنفيذ إجراءات ضد التجارة الهندية.
وقالت الحكومة الهندية في بيان، مساء السبت، إن الخطوة الهندية ستؤثر على قطاع الصادرات الأمريكية نحو أسواقها، اعتبارا من اليوم.
وذكرت الحكومة أن قرار فرض الرسوم، يأتي بعد أن سحبت واشنطن امتيازات تجارية في وقت سابق من الشهر الجاري، كانت تتمتع بها نيودلهي.
وستكون سلع أبرزها، التفاح والعدس والمكسرات، إضافة لسلع معاد تصديرها من الولايات المتحدة، في مرمى الرسوم الجمركية الهندية، يدفع إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وتراجع تنافسيتها.
وكانت الولايات المتحدة، تقدم أفضلية لسلع تجارية هندية، بسبب ما وصفته الخارجية الأمريكية، وضع حواجز هندية على تجارة أمريكا.
وتتصاعد توترات تجارية عالمية منذ مارس/ آذار 2018، بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، بقوانين غير عادلة تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.
وقالت الحكومة الهندية في بيان، مساء السبت، إن الخطوة الهندية ستؤثر على قطاع الصادرات الأمريكية نحو أسواقها، اعتبارا من اليوم.
وذكرت الحكومة أن قرار فرض الرسوم، يأتي بعد أن سحبت واشنطن امتيازات تجارية في وقت سابق من الشهر الجاري، كانت تتمتع بها نيودلهي.
وستكون سلع أبرزها، التفاح والعدس والمكسرات، إضافة لسلع معاد تصديرها من الولايات المتحدة، في مرمى الرسوم الجمركية الهندية، يدفع إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وتراجع تنافسيتها.
وكانت الولايات المتحدة، تقدم أفضلية لسلع تجارية هندية، بسبب ما وصفته الخارجية الأمريكية، وضع حواجز هندية على تجارة أمريكا.
وتتصاعد توترات تجارية عالمية منذ مارس/ آذار 2018، بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، بقوانين غير عادلة تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.
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