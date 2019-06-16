الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا بـ ''كوبا أمريكا'' بهدفين دون رد في حضور ميسي

Dimanche 16 Juin 2019



الأناضول

- تلقى المنتخب الأرجنتيني، الأحد، الهزيمة من نظيره الكولومبي، في افتتاح مبارياتهما في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل.وخسر منتخب التانغو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية.قدم المنتخب الأرجنتيني شوط أول سيء للغاية ولم ينجح رفقاء ميسي في تقديم كرة قدم تليق بالكرة الأرجنتينية، وسط تفوق كامل من كولومبيا التي قدمت كرة ممتعة وهجومية على أعلى مستوى وتحكمت في المباراة وأهدرت الأهداف.في الشوط الثاني، حاول منتخب التانغو العودة إلى أجولاء المباراة والبطولة، ونجح ميسي وزملائه في تشكيل خطورة على كولومبيا لمدة وصلت لـ 20 دقيقة تقريبًا.ولكن جاء الرد قاسيًا من كولومبيا بهدفين عن طريق روغير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86 من زمن المباراة.وتقام في وقت لاحق اليوم الأحد، المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع باراغواي مع قطر.بهذه النتيجة، حصد المنتخب الكولومبي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل منتخب الأرجنتين دون رصيد من النقاط.