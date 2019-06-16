زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - ملبورن/ رجب شاكار - ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، الأحد، مجموعة جزر مهجورة شمال نيوزيلندا.
وذكر بيان لوزارة الدفاع المدني وإدارة الأحوال الطارئة النيوزيلندية أن الزلزال ضرب جزر كيرماديك التي تقع على بعد 800 كم إلى الشمال من نيوزيلندا.
وألغت الوزارة التحذير من حدوث أمواج تسونامي، بعد دقائق من إعلانه عقب وقوع الزلزال مباشرة.
وفي 2011، ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية أسفر عن مصرع 185 شخصًا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع المدني وإدارة الأحوال الطارئة النيوزيلندية أن الزلزال ضرب جزر كيرماديك التي تقع على بعد 800 كم إلى الشمال من نيوزيلندا.
وألغت الوزارة التحذير من حدوث أمواج تسونامي، بعد دقائق من إعلانه عقب وقوع الزلزال مباشرة.
وفي 2011، ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية أسفر عن مصرع 185 شخصًا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.
En continu
- Hier 21:18 محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل
- Hier 16:21 تعيين نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي
- Hier 14:23 الزرقوني... ووصفته الجديدة لسبر الآراء!!!
- Hier 11:03 Omnyati: La mode au service du rêve
- Hier 10:05 حراسة الديمقراطية من المتحيّلين
- Hier 23:39 الشاهد يلتقي الطبوبي
- Hier 23:29 ''العدل الدولية'' ترفض شكوى الإمارات ضد قطر
- Hier 23:21 القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
30°
|30°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|30°-20
|28°-19
|29°-21
|34°-23
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 913) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 589) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 645) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 373) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 868) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 54 122) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 486) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 710) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 457) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 178) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 491) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 118) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 545) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 022) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 090) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 645) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 495) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 31 642) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 627) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 434) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Goldabdo (Tunisia )
Sur: سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي الفهري ل 49 بالمائة من أسهم قناة التاسعة