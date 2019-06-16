زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا

Dimanche 16 Juin 2019



الأناضول

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، الأحد، مجموعة جزر مهجورة شمال نيوزيلندا.وذكر بيان لوزارة الدفاع المدني وإدارة الأحوال الطارئة النيوزيلندية أن الزلزال ضرب جزر كيرماديك التي تقع على بعد 800 كم إلى الشمال من نيوزيلندا.وألغت الوزارة التحذير من حدوث أمواج تسونامي، بعد دقائق من إعلانه عقب وقوع الزلزال مباشرة.وفي 2011، ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية أسفر عن مصرع 185 شخصًا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.