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زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - ملبورن/ رجب شاكار - ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، الأحد، مجموعة جزر مهجورة شمال نيوزيلندا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع المدني وإدارة الأحوال الطارئة النيوزيلندية أن الزلزال ضرب جزر كيرماديك التي تقع على بعد 800 كم إلى الشمال من نيوزيلندا.


وألغت الوزارة التحذير من حدوث أمواج تسونامي، بعد دقائق من إعلانه عقب وقوع الزلزال مباشرة.

وفي 2011، ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية أسفر عن مصرع 185 شخصًا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

  
  
     
  
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