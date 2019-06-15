التعادل السلبي يحسم مباراة فنزويلا وبيرو في ''كوبا أمريكا''

Samedi 15 Juin 2019
الأناضول - حسم التعادل السلبي، السبت، مباراة فنزويلا مع بيرو، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) والمقامة في البرازيل.
قدم الفريقان شوط أول هجومي وقوي، وكانت الأفضلية فيه لمنتخب بيرو، الذي أحرز هدفًا عبر كريستوفر غونزاليس ولكن أغلي بداعي التسلل وفقًا لتقنية الفيديو (الفار).
في الشوط الثاني، زادت الإثارة والحماس من الجانبين، وزادت الفرص أمام المرميين لكن لم ينجح أي فريق في الوصول لشباك المنافس، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.
وشهدت المباراة طرد لويس ماغو لاعب فنزويلا في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.
كان منتخب البرازيل تغلب على منتخب بوليفيا صباح السبت بثلاثية نظيفة ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بذلك، تتصدر البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتسم المركز الثاني كل من بيرو وفنزويلا بنقطة لكل منهما، وبوليفيا الرابع دون رصيد من النقاط.
قدم الفريقان شوط أول هجومي وقوي، وكانت الأفضلية فيه لمنتخب بيرو، الذي أحرز هدفًا عبر كريستوفر غونزاليس ولكن أغلي بداعي التسلل وفقًا لتقنية الفيديو (الفار).
في الشوط الثاني، زادت الإثارة والحماس من الجانبين، وزادت الفرص أمام المرميين لكن لم ينجح أي فريق في الوصول لشباك المنافس، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.
وشهدت المباراة طرد لويس ماغو لاعب فنزويلا في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.
كان منتخب البرازيل تغلب على منتخب بوليفيا صباح السبت بثلاثية نظيفة ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بذلك، تتصدر البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتسم المركز الثاني كل من بيرو وفنزويلا بنقطة لكل منهما، وبوليفيا الرابع دون رصيد من النقاط.
En continu
- Hier 23:04 محمد بن سلمان: المملكة لا تريد حربا بالمنطقة
- Hier 21:18 محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل
- Hier 16:21 تعيين نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي
- Hier 14:23 الزرقوني... ووصفته الجديدة لسبر الآراء!!!
- Hier 11:03 Omnyati: La mode au service du rêve
- Hier 10:05 حراسة الديمقراطية من المتحيّلين
- Hier 23:39 الشاهد يلتقي الطبوبي
- Hier 23:29 ''العدل الدولية'' ترفض شكوى الإمارات ضد قطر
- Hier 23:21 القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
21°
|21°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-21
|30°-20
|28°-19
|29°-20
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 912) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 589) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 641) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 368) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 60 647) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 54 122) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 459) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 687) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 439) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 169) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 491) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 112) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 545) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 022) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 090) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 642) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 412) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 31 640) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 627) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 433) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:sahly (Tunisia )
Sur:حراسة الديمقراطية من المتحيّلين