محمد بن سلمان: المملكة لا تريد حربا بالمنطقة

Samedi 15 Juin 2019



الأناضول

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن المملكة "لا تريد حربا في المنطقة"، لكنها "لن تتردد" في التعامل مع أي تهديد لسيادتها.جاء ذلك ضمن حوار صحفي ينشر الأحد في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حسب ما نقلته الصحيفة ورئيس تحريرها غسان شربل، على "تويتر" مساء السبت.وأكد بن سلمان أن "المملكة لا تريد حربا في المنطقة".واستدرك بالقول: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".وتطرق الحوار إلى الأوضاع في السودان؛ حيث أكد بن سلمان على أن "أمن واستقرار السودان يهم بلاده كثيرا".وقال في هذا الصدد: "سنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".يأتي تأكيد بن سلمان أن بلاده لا تريد حربًا في المنطقة في وقت تشهد المنطقة توترات غير مسبوقة بين إيران من جهة والسعودية والإمارات والولايات المتحدة من جهة أخرى.والخميس، قال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تتفق مع واشنطن في مسؤولية إيران عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، قرب مضيق هرمز.واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح من مقر وزارته إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان.وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.