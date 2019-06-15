محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل

Samedi 15 Juin 2019



فرانس 24

سبعة مليون يورو و105 ملايين دولار

- أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد السبت أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.وقال أحمد للصحافيين إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. وأكد النائب العام على أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول سوداني لم تسمه إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان/أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون سنة 1989. وعانت السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهده إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب "مؤشر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية.والشهر الماضي، أمر أحمد "باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في ديسمبر/كانون الأول، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 فبراير/شباط.وفي مايو/ أيار، أفاد النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.فرانس24/ أ ف ب