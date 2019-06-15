جماعة الحوثي تقول إنها قصفت مطاري أبها وجازان جنوبي السعودية

Samedi 15 Juin 2019
الأناضول - قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، السبت، إنها قصفت مطاري أبها وجازان، جنوبي السعودية.
وأعلنت فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة أن سلاح الجو المسير، التابع للحوثيين، نفذ عمليات هجومية بطائرات من طراز "قاصف 2K" على مطاري أبها وجازان.
ونقلت عن متحدث عسكري للحوثيين، قوله إن "العملية الأولى لسلاح الجو المسير استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جازان".
وأضاف المتحدث أن "العملية الثانية استهدفت محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف2k".
وزعم أن العمليتين "أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".
وفيما لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق يؤكد أو ينفي تلك المزاعم حتى الساعة 19.25 ت.غ، أفادت فضائية "العربية" السعودية في خبر عاجل بـ"اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها".
والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".
وهجوم الأربعاء هو الثاني من نوعه للجماعة، التي تتهم بتلقي دعم إيراني؛ على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط. وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.
وأعلنت فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة أن سلاح الجو المسير، التابع للحوثيين، نفذ عمليات هجومية بطائرات من طراز "قاصف 2K" على مطاري أبها وجازان.
ونقلت عن متحدث عسكري للحوثيين، قوله إن "العملية الأولى لسلاح الجو المسير استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جازان".
وأضاف المتحدث أن "العملية الثانية استهدفت محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف2k".
وزعم أن العمليتين "أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".
وفيما لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق يؤكد أو ينفي تلك المزاعم حتى الساعة 19.25 ت.غ، أفادت فضائية "العربية" السعودية في خبر عاجل بـ"اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها".
والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".
وهجوم الأربعاء هو الثاني من نوعه للجماعة، التي تتهم بتلقي دعم إيراني؛ على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط. وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.
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Par:karimyousef (France )
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