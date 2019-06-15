لطفي العبدلي يعلن استعداده لشراء أسهم شرف الدين في التاسعة

Samedi 15 Juin 2019
باب نات - أعلن لطفي العبدلي عبر فيديو نشره على أنستغرام اليوم السبت 14 جوان 2019، أنه سيقوم بتكليف محاميه من أجل شراء 49 بالمائة من أسهم قناة التاسعة التي على ملك لطفي شرف الدين، في صورة لم يرغب أي من الشركاء شراءها.
ويذكر أنّ الاعلامي سامي الفهري كان قد أعلن أنّه بصدد إتمام إجراءات شراء 49 بالمائة من أسهم قناة التاسعة.
وكانت ادارة قناة التاسعة دعت سامي الفهري للكفّ عن التهريج عبر شبكات التواصل الاجتماعي,
ويذكر أنّ الاعلامي سامي الفهري كان قد أعلن أنّه بصدد إتمام إجراءات شراء 49 بالمائة من أسهم قناة التاسعة.
وكانت ادارة قناة التاسعة دعت سامي الفهري للكفّ عن التهريج عبر شبكات التواصل الاجتماعي,
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Par:AlHawa (Germany )
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