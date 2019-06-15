الرابطة الاولى: ال''ستيدة'' ترافق ال''جليزة'' الى الرابطة الثانية والنجم ثاني الترتيب و اتحاد بن قردان رابعا

Samedi 15 Juin 2019



وات

- رافق الملعب القابسي الى الرابطة المحترفة الثانية جاره مستقبل قابس بعد ان انهى فريق "الستيدة" الموسم في المركز 13 قبل الاخير امام جاره اول النازلين فريق "الجليزة" .ونجح النجم الساحلي من جهته في ضمان المركز الثاني المؤهل لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم فيما احتل اتحاد بن قردان المركز الرابع المؤهل لمنافسات كاس االاتحاد الافريقي وذلك في ابرز استنتاجات الجولة 26 الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اسدل عليها الستار ليوم.وباءت محاولات الملعب القابسي لانقاذ الموسم بالفشل و لم ينجو من كماشة السقوط رغم فوزه في الجولة الختامية على الاتحاد المنستيري بثنائية نظيفة الا ان توفق نادي حمام الانف بنتيجة 3-1 على ضيفه الملعب التونسي مكنته من ضمان البقاء في اخر السباق.ومن جهته توفق النجم الساحلي في تامين المركز الثاني في جدول الترتيب النهائي للبطولة بعد موسم استثنائي ليضمن لنفسه مكانا ضمن مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم بفضل فوزه اليوم على النادي الافريقي بثنائية نظيفة ليتخلص بصفة حاسمة من ملاحقة النادي الصفاقسي الذي رغم فوزه على اتحاد بن قردان بذات النتيجة فانه اكتفى في نهاية المطاف بالمركز الثالث.وحقق اتحاد بن قردان مرتبة تاريخية في مسيرته ضمن بطولة الرابطة الاولى منهيا السباق في المركز الرابع الذي سيؤهله للمشاركة في كاس االاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال الموسم القادم رغم هزيمته في صفاقس اليوم صفر -2 مستفيدا من تعثر النادي الافريقي في سوسة امام النجم الساحلي بنفس النتيجة صفر- 2 بما مكن فريق بن قردان من احتلال هذا المركز المتقدم في البطولة الذي سيؤهله لتجديد التجربة مع مسابقة كاس الاتحاد الافريقي .