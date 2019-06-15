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وفاة شاب غرقا والبحث عن شابين آخرين مفقودين بشاطئ عين مستير برفراف

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
وات - تمكنت، مساء امس الجمعة، وحدة الغوص للحماية المدنية ببنزرت وفرقة الحرس البحري بكاب زبيب، من انتشال جثة شاب بعد غرقه بشاطئ عين مستير برفراف، بينما لا يزال البحث جار عن صديقيه المفقودين، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة .
وأوضح المصدر ذاته، أن الشبان الثلاثة قدموا، أمس الجمعة، من منطقة المنيهلة بتونس العاصمة للسباحة بشاطئ عين مستير، قبل أن يسترعي انتباه بعض المصطافين بالمكان غرق أحدهم والبالغ من العمر 17 سنة.

وقد تم انتشال جثة الشاب وتوجيهها لقسم التشريح بمستشفى شارل نيكول، بينما لايزال الشابين الآخرين (من مواليد 1983 و1981 ) مفقودين، وتعمل وحدات الحماية المدنية والحرس البحري على البحث عنهما برا و بحرا، وفق ذات المصدر.


  
  
     
  
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