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العثماني: سنقاوم لوبيات تستهدف حزب العدالة والتنمية المغربي

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
الأناضول - الرباط/ أحمد بن الطاهر - قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي)، إن " لوبيات وجهات (لم يذكرها)، يستهدفون الحزب، بأساليب غير مشروعة".

جاء ذلك في كلمة للعثماني، في الملتقى الوطني للحزب، احتضنته اليوم السبت العاصمة الرباط.


وأضاف العثماني: "سنقاومهم وسنظل صامدين ضد الحملات التي يتعرض لها الحزب".

وزاد: "يستهدفوننا لأن رؤساء الجماعات (المحافظات) نزعوا الرئاسة من شخص آخر، ونحن نزعناها بالاستحقاق وبالتنافس الديمقراطي الشريف، بالصمود في الميدان".

وتابع: "الحزب يتعرض لحملات التبخيس والتشويه والإساءة والترغيب بالمال وبالوسائل غير المشروعة، ونحن من واجبنا أن نصمد".
ودعا رئيس الحكومة إلى "تعاون الجميع لإنجاح جهود الإصلاح"، وقال: "دخلنا للسياسة للمساهمة في إصلاح البلد بالتعاون مع الشرفاء، ومن هزمنا بالطرق المشروعة سنصفق له".

وقال أيضا: "البعض يوزع المساعدات الاجتماعية على المواطنين، ويحملون رمز حزب سياسي معين (لم يذكره)، وكأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها، لا تأثير لهذا في الانتخابات المقبلة، إنهم يبيعون الوهم لأنفسهم وللمواطنين".

ووفق محللين، فإن "طبول الانتخابات تُقرع قبل سنتين من تنظيمها"، وهو "عنوان المشهد السياسي في المغرب خلال الآونة الأخيرة، وكأن إشارة بدء السباق أطلقت".

  
  
     
  
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