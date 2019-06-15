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الالعاب الشاطئية الافريقية الاولى ''الراس الاخضر 2019 '' -التجديف - ميدالية ذهبية وأخرى فضية لتونس

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
باب نات - تحصلت التونسة سارة زمالي على ميدالية ذهبية في اليوم الثاني لدورة التجديف الشاطئية سيدات ضمن الالعاب الافريقية الشاطئية التي تقام بجزيرة "سال" بالراس الاخضر متقدمة على الجزائرية أمينة روبة والنيجرية توكو أستر.





كما تحصل التونسي خليل منصوري على ميدالية فضية بتوقيت 02:49.0 .
وتحصل الجزائري أسامة حبيش بالميدالية الذهبية بتوقيت 02:46.0 والكيني أمبورو على البرونزية بتوقيت 03:04.0


وتشارك تونس في هذه الالعاب من 14 الى 23 جوان بجزيزة سالي بالراس الاخضر ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة .
ويمثل الرياضة التونسية في الالعاب الافريقية الشاطئية في الراس الاخضر 33 رياضيا ( 18 ذكور و15 سيدات).

  
  
     
  
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