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اختتام قمة منظمة ''سيكا'' في طاجيكستان تحت عنوان ''رؤية مشتركة من أجل منطقة سيكا أكثر أمنا ورفاهية''

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
الأناضول - دوشنبه / ظفر فاتح - اختتمت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، السبت، أعمال الدورة الخامسة لقمة منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا (سيكا)، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

ومن أبرز الزعماء المشاركين في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والإيراني حسن روحاني، والأوزبكي شوكت ميرزيوييف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والكازاخي قاسم جومرت توكاييف، وغيرهم من رؤساء حكومات وزعماء وممثلي الدول الأعضاء الدائمين والمراقبين في منظمة "سيكا".


وبحثت القمة التي انعقدت تحت عنوان "رؤية مشتركة من أجل منطقة سيكا أكثر أمنا ورفاهية"، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية بآسيا، وتدابير بناء الثقة اللازمة في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة.

وفي كلمة له خلال القمة، أشار الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، أن المنطقة الآسيوية تواجه تحديات جديدة اليوم.

وأكد على أهمية تعزيز الجهود لتحسين السلام والاستقرار والأمن في آسيا، وتعميق التعاون المتعدد الأطراف، وتنفيذ تدابير بناء الثقة في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فشدد على وجوب حل النزاعات التجارية من خلال المشاورات والقواعد متعددة الأطراف، وليس عبر نهج أحادي الجانب.

كما أشار شي إلى دعم بكين التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية وتخفيف التوترات في المناطق الساخنة عبر الحوار.

من جهته، دعا الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، لتحويل منظمة "سيكا" إلى مؤسسة إقليمية.

وأشار إلى الحاجة إلى مقاربات منهجية وشاملة لحل القضايا الأمنية الرئيسية في آسيا.

وتضم منظمة "سيكا" 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات.

  
  
     
  
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