البرازيل تفتتح ''كوبا أمريكا'' بثلاثية على بوليفيا

Samedi 15 Juin 2019
الأناضول - افتتح المنتخب البرازيلي، صباح السبت، بطولة (كوبا أمريكا) لكرة القدم بفوز هام على بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للبطولة المقامة على ملاعبه.
قدم المنتخب البرازيلي شوطا أول هجوميا، ووصل أكثر من مرة لمرمى المنافس ولكن لم ينجح في تسجيل أية أهداف لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.
في الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي ضغطه وسط محاولات على استحياء من جانب بوليفيا.
ونجح راقصو السامبا في تسجيل ثلاثية عن طريق فيليب كوتينيو (هدفين) الأول له من ضربة جزاء وإيفرتون سوسا سواريس في الدقائق 50 و53 و85 من زمن المباراة.
وتقام المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها في وقت لاحق السبت، وتجمع فنزويلا مع بيرو.
بهذه النتيجة، حصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل منتخب بوليفيا دون رصيد من النقاط.
وسبق المباراة حفل افتتاح بسيط للنسخة الـ 46 للبطولة، وشارك في الحفل المطرب البرازيلي ليو سانتانا والمطربة الكولومبية كارول جي، واستمر لقرابة الربع ساعة.
قدم المنتخب البرازيلي شوطا أول هجوميا، ووصل أكثر من مرة لمرمى المنافس ولكن لم ينجح في تسجيل أية أهداف لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.
في الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي ضغطه وسط محاولات على استحياء من جانب بوليفيا.
ونجح راقصو السامبا في تسجيل ثلاثية عن طريق فيليب كوتينيو (هدفين) الأول له من ضربة جزاء وإيفرتون سوسا سواريس في الدقائق 50 و53 و85 من زمن المباراة.
وتقام المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها في وقت لاحق السبت، وتجمع فنزويلا مع بيرو.
بهذه النتيجة، حصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل منتخب بوليفيا دون رصيد من النقاط.
وسبق المباراة حفل افتتاح بسيط للنسخة الـ 46 للبطولة، وشارك في الحفل المطرب البرازيلي ليو سانتانا والمطربة الكولومبية كارول جي، واستمر لقرابة الربع ساعة.
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