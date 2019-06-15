طهي الخضروات بزيت الزيتون يزيد قيمتها الغذائية والعلاجية (دراسة)

Samedi 15 Juin 2019
الأناضول - أفادت دراسة إسبانية حديثة، بأن طهى خضروات الثوم والبصل والطماطم بزيت الزيتون البكر، يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها العلاجية وعلى رأسها مكافحة أمراض القلب والسكري.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الصيدلة والعلوم الغذائية في جامعة برشلونة الإسبانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Molecules) العلمية.
وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف الآثار الصحية للطهي بزيت الزيتون البكر، الذي يعد مكونًا أساسيًا في حمية البحر المتوسط.
ويتميز النظام الغذائي لشعوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء، ويعرف هذا النظام الغذائي بـ"حمية البحر المتوسط".
ويرتبط هذا النظام بفوائد صحية، أبرزها علاج السمنة والوقاية من مرض السكري، كما أنه يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان.
ولتحقيق أكبر استفادة من هذه الحمية، حاول الباحثون في دراستهم الجديدة تقييم طريقة الطهي التي يمكن أن تحقق فوائد علاجية أكبر.
وجرب الفريق ذلك مع صلصة "السوفريتو"، وهي صلصة مصنوعة من الطماطم والبصل والثوم وزيت الزيتون ودقيق الذرة، وهي عنصر أساسي في حمية البحر المتوسط.
ووفقًا للباحثين، تحتوي هذه الصلصة على حوالى 40 مركبا مختلفا من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفينول وكمية عالية من الكاروتينات، ويرتبط استهلاكها بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وحساسية الأنسولين.
ووجد الباحثون أن طهي مكونات "السوفريتو" وهي البصل والثوم والطماطم بزيت الزيتون البكر، يمكن أن يساعد الخضروات على إنتاج مزيد من مضادات الأكسدة ومركبات الكاروتينات والبوليفينول في مكونات الصلصة، وكلها عناصر ومضادات أكسدة مفيدة لصحة الجسم.
وقالت الدكتورة روزا لامويلا إن "النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن طهي الخضروات بزيت الزيتون البكر الممتاز يزيد من نسب امتصاص المركبات النشطة حيوياً، مثل الكاروتينات والبوليفينول الموجودة في الخضروات".
وكانت دراسة سابقة كشفت، أن حمية البحر المتوسط، يمكن أن تحسن الأداء العقلي والذاكرة والذكاء، وتحد من آثار الشيخوخة على الدماغ لدى كبار السن.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الصيدلة والعلوم الغذائية في جامعة برشلونة الإسبانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Molecules) العلمية.
وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف الآثار الصحية للطهي بزيت الزيتون البكر، الذي يعد مكونًا أساسيًا في حمية البحر المتوسط.
ويتميز النظام الغذائي لشعوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء، ويعرف هذا النظام الغذائي بـ"حمية البحر المتوسط".
ويرتبط هذا النظام بفوائد صحية، أبرزها علاج السمنة والوقاية من مرض السكري، كما أنه يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان.
ولتحقيق أكبر استفادة من هذه الحمية، حاول الباحثون في دراستهم الجديدة تقييم طريقة الطهي التي يمكن أن تحقق فوائد علاجية أكبر.
وجرب الفريق ذلك مع صلصة "السوفريتو"، وهي صلصة مصنوعة من الطماطم والبصل والثوم وزيت الزيتون ودقيق الذرة، وهي عنصر أساسي في حمية البحر المتوسط.
ووفقًا للباحثين، تحتوي هذه الصلصة على حوالى 40 مركبا مختلفا من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفينول وكمية عالية من الكاروتينات، ويرتبط استهلاكها بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وحساسية الأنسولين.
ووجد الباحثون أن طهي مكونات "السوفريتو" وهي البصل والثوم والطماطم بزيت الزيتون البكر، يمكن أن يساعد الخضروات على إنتاج مزيد من مضادات الأكسدة ومركبات الكاروتينات والبوليفينول في مكونات الصلصة، وكلها عناصر ومضادات أكسدة مفيدة لصحة الجسم.
وقالت الدكتورة روزا لامويلا إن "النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن طهي الخضروات بزيت الزيتون البكر الممتاز يزيد من نسب امتصاص المركبات النشطة حيوياً، مثل الكاروتينات والبوليفينول الموجودة في الخضروات".
وكانت دراسة سابقة كشفت، أن حمية البحر المتوسط، يمكن أن تحسن الأداء العقلي والذاكرة والذكاء، وتحد من آثار الشيخوخة على الدماغ لدى كبار السن.
En continu
- Hier 23:39 الشاهد يلتقي الطبوبي
- Hier 23:29 ''العدل الدولية'' ترفض شكوى الإمارات ضد قطر
- Hier 23:21 القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه
- Hier 14:29 النهضة في مهمة خطيرة ومصيرية..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:11
|12:27
|04:59
|03:03
|
28°
|31°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|31°-21
|30°-20
|28°-20
|30°-20
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 864) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 582) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 625) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 334) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 102) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 105) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 479) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 199) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 011) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 469) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 016) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 527) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 012) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 615) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 067) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 612) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 613) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 602) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 415) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 766) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:حراسة الديمقراطية من المتحيّلين