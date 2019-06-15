حراسة الديمقراطية من المتحيّلين

Samedi 15 Juin 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم
الشعب التونسي ليس متسولا ليحكمه من يقدم لفقرائه قوارير الزيت و المقرونة و الأغطية تحت مسمى العمل الخيري . الشعب التونسي مبدع و أبهر العالم بأعظم ثورات القرن الواحد و العشرين و فيه عشرات الآلاف من النخب المرموقة التي تسيّر الدولة و الادارة و تدرس في المدارس و المعاهد و الجامعات سواء في تونس او الخارج .
مهما كانت الحسابات التي تقف وراء تعديلات القانون الانتخابي من ناحية الاسباب و التوقيت ، و مهما بلغت الهجمة التي يشنها الخارجون على القانون و المتهربين من الضرائب عبر ميليشياتهم الفيسبوكية الماجورة و الأبواق المكتراة فإننا ألفنا بالتعديلات قبل كل استحقاق انتخابي منذ 2011 الى 2018 و كانت الغاية دائما الاستفادة من الثغرات الموجودة و تجويد العملية السياسية و تحصينها .
التعديلات التي أثارت جدلا تتعلق بمنع اصحاب المؤسسات الاعلامية و الجمعيات و من يمجد الدكتاتورية و ممارسات التعذيب من الترشح في إطار اقرار مبدأ المساواة بين المرشحين ،، و نحن نعلم ان الاحزاب ممنوعة من التمويل الخارجي الذي تستفيد منه الجمعيات مثلما يستفيد اصحاب المؤسسات الاعلامية من الدعاية و التسويق .. اما تمجيد الدكتاتورية و ممارسات التعذيب فالمقصود به عبير موسي و حزبها وهي التي لا تعترف بالثورة و الدستور و تمجد جرائم النظام البائد و لا تحترم شهداء الثورة الذيم لولاهم لما وجدت الديمقراطية و الحرية .
لا تعيش تونس ديمقراطية راسخة بل تعيش وضعا هشا رغم قيمة المؤسسات الدستورية التي أنجزت ،، و يبقى تهديد المسار الديمقراطي حقيقيا بسبب وجود قوى الشر العربية التي تحاول منذ سنوات إفشال الديمقراطية التونسية الوليدة ووأدها و تنفق لذلك الهدف أموالا طائلة لارباك الاوضاع الداخلية و اثارة التوترات الاجتماعية و شراء الذمم و وسائل الإعلام و اختراق بعض الاحزاب التي أصبح قياديوها يعيشون بذخا ظاهرا .
لكن في علوم السياسة ، كل خطوة سياسية لها اسبابها و اهدافها ،، و اذا كانت الأهداف مشروعة و هامة و شرحنا أهميتها و فوائدها لتونس ، فإن الاسباب تعود الى الزلزال الذي احدثه استطلاع الرأي الأخير حيث تصدر نبيل القروي الترتيب في الانتخابات الرئاسية و حصل حزبه الذي لم يوجد على المرتبة الأولى ،، نتائج اربكت رئيس الحكومة الطموح يوسف الشاهد و جعلت نواب حزبه تحيا تونس يسرعون في تقديم مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي ، و التحقت بهم حركة النهضة التي تشير نتيجة استطلاع رأي دورية داخلها ان الزرقوني لا يكذب و ربما اعطاها نسبة اكبر مما وجدت .(حزب القروي30% ،، النهضة 15% ) .
طبعا لم يكن الشاهد و نوابه يحتجون على الخط التحريري لقناة نسمة عندما كانت بوق دعاية لنداء تونس في 2014 و للباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية ، و لما بدأ القروي في تشغيل الجهاز لفائدته تذكر الجميع تطبيق القانون ،، و ما ذكرناه على الشاهد يسري على النهضة التي هددت منذ شهرين بالانسحاب من الحكومة و اصدرت بيان مساندة لنسمة عندما قررت الهايكا اغلاق القناة .
رغم كل ذلك فإن تعديل القانون الانتخابي ضرورة لتحصين الديمقراطية و منع كل استغلال سياسي للعمل الجمعياتي و قطع الطريق امام المال الخارجي .
و من دواعي العجب ان بعض المتباكين على تعديل القانون الانتخابي بدعوى تهديد الديمقراطية و حق الاختيار ، نجدهم من أشد المناصرين للانقلابات العسكرية و الدكتاتوريات الفاشية .
حراسة الديمقراطية واجبة .
كاتب و محلل سياسي
الشعب التونسي ليس متسولا ليحكمه من يقدم لفقرائه قوارير الزيت و المقرونة و الأغطية تحت مسمى العمل الخيري . الشعب التونسي مبدع و أبهر العالم بأعظم ثورات القرن الواحد و العشرين و فيه عشرات الآلاف من النخب المرموقة التي تسيّر الدولة و الادارة و تدرس في المدارس و المعاهد و الجامعات سواء في تونس او الخارج .
مهما كانت الحسابات التي تقف وراء تعديلات القانون الانتخابي من ناحية الاسباب و التوقيت ، و مهما بلغت الهجمة التي يشنها الخارجون على القانون و المتهربين من الضرائب عبر ميليشياتهم الفيسبوكية الماجورة و الأبواق المكتراة فإننا ألفنا بالتعديلات قبل كل استحقاق انتخابي منذ 2011 الى 2018 و كانت الغاية دائما الاستفادة من الثغرات الموجودة و تجويد العملية السياسية و تحصينها .
التعديلات التي أثارت جدلا تتعلق بمنع اصحاب المؤسسات الاعلامية و الجمعيات و من يمجد الدكتاتورية و ممارسات التعذيب من الترشح في إطار اقرار مبدأ المساواة بين المرشحين ،، و نحن نعلم ان الاحزاب ممنوعة من التمويل الخارجي الذي تستفيد منه الجمعيات مثلما يستفيد اصحاب المؤسسات الاعلامية من الدعاية و التسويق .. اما تمجيد الدكتاتورية و ممارسات التعذيب فالمقصود به عبير موسي و حزبها وهي التي لا تعترف بالثورة و الدستور و تمجد جرائم النظام البائد و لا تحترم شهداء الثورة الذيم لولاهم لما وجدت الديمقراطية و الحرية .
لا تعيش تونس ديمقراطية راسخة بل تعيش وضعا هشا رغم قيمة المؤسسات الدستورية التي أنجزت ،، و يبقى تهديد المسار الديمقراطي حقيقيا بسبب وجود قوى الشر العربية التي تحاول منذ سنوات إفشال الديمقراطية التونسية الوليدة ووأدها و تنفق لذلك الهدف أموالا طائلة لارباك الاوضاع الداخلية و اثارة التوترات الاجتماعية و شراء الذمم و وسائل الإعلام و اختراق بعض الاحزاب التي أصبح قياديوها يعيشون بذخا ظاهرا .
لكن في علوم السياسة ، كل خطوة سياسية لها اسبابها و اهدافها ،، و اذا كانت الأهداف مشروعة و هامة و شرحنا أهميتها و فوائدها لتونس ، فإن الاسباب تعود الى الزلزال الذي احدثه استطلاع الرأي الأخير حيث تصدر نبيل القروي الترتيب في الانتخابات الرئاسية و حصل حزبه الذي لم يوجد على المرتبة الأولى ،، نتائج اربكت رئيس الحكومة الطموح يوسف الشاهد و جعلت نواب حزبه تحيا تونس يسرعون في تقديم مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي ، و التحقت بهم حركة النهضة التي تشير نتيجة استطلاع رأي دورية داخلها ان الزرقوني لا يكذب و ربما اعطاها نسبة اكبر مما وجدت .(حزب القروي30% ،، النهضة 15% ) .
طبعا لم يكن الشاهد و نوابه يحتجون على الخط التحريري لقناة نسمة عندما كانت بوق دعاية لنداء تونس في 2014 و للباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية ، و لما بدأ القروي في تشغيل الجهاز لفائدته تذكر الجميع تطبيق القانون ،، و ما ذكرناه على الشاهد يسري على النهضة التي هددت منذ شهرين بالانسحاب من الحكومة و اصدرت بيان مساندة لنسمة عندما قررت الهايكا اغلاق القناة .
رغم كل ذلك فإن تعديل القانون الانتخابي ضرورة لتحصين الديمقراطية و منع كل استغلال سياسي للعمل الجمعياتي و قطع الطريق امام المال الخارجي .
و من دواعي العجب ان بعض المتباكين على تعديل القانون الانتخابي بدعوى تهديد الديمقراطية و حق الاختيار ، نجدهم من أشد المناصرين للانقلابات العسكرية و الدكتاتوريات الفاشية .
حراسة الديمقراطية واجبة .
كاتب و محلل سياسي
2 de 2 commentaires pour l'article 183981
En continu
- Hier 23:39 الشاهد يلتقي الطبوبي
- Hier 23:29 ''العدل الدولية'' ترفض شكوى الإمارات ضد قطر
- Hier 23:21 القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه
- Hier 14:29 النهضة في مهمة خطيرة ومصيرية..
- Hier 11:45 الكوميدي فيصل الحضيري يدخل القفص الذهبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:11
|12:27
|04:59
|03:03
|
28°
|31°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|31°-21
|30°-21
|29°-20
|30°-20
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 857) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 581) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 618) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 324) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 098) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 045) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 434) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 175) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 994) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 468) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 006) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 524) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 997) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 614) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 065) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 605) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 609) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 597) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 409) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 089) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:حراسة الديمقراطية من المتحيّلين