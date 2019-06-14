بريطانيا تتهم إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

Vendredi 14 Juin 2019
الأناضول - لندن - أعربت بريطانيا، الجمعة، عن "قناعتها" بأن إيران هي من يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في بيان له، إنه "من شبه المؤكد أن فرعا من الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط".
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.
وأكد هانت أن "الهجمات الأخيرة تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".
كما أدان استهداف ناقلتي النفط، واعتبره "انتهاك لأعراف القانون الدولي".
ودعا الوزير البريطاني إيران إلى "وقف شتى أشكال النشاط المزعزع للاستقرار فورا".
والجمعة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجمات، مشيرا إلى فيديو نشره جيش بلاده يظهر فيه زورق قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني، تقوم بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".
وفي وقت سابق، دعت روسيا، إلى عدم إلقاء اللوم على أي طرف بسبب الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وعدم استخدامه لتأجيج الموقف ضد إيران.
كما اعتبرت ألمانيا، مقطع الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة، لا يكفي لإثبات وقوف إيران وراء الهجوم.
من جهتها، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة "بشكل قاطع" المزاعم الأمريكية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة".
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/ أيار الماضي، إيران أيضا المسؤولية عن تلك الهجمات.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في بيان له، إنه "من شبه المؤكد أن فرعا من الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط".
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.
وأكد هانت أن "الهجمات الأخيرة تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".
كما أدان استهداف ناقلتي النفط، واعتبره "انتهاك لأعراف القانون الدولي".
ودعا الوزير البريطاني إيران إلى "وقف شتى أشكال النشاط المزعزع للاستقرار فورا".
والجمعة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجمات، مشيرا إلى فيديو نشره جيش بلاده يظهر فيه زورق قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني، تقوم بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".
وفي وقت سابق، دعت روسيا، إلى عدم إلقاء اللوم على أي طرف بسبب الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وعدم استخدامه لتأجيج الموقف ضد إيران.
كما اعتبرت ألمانيا، مقطع الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة، لا يكفي لإثبات وقوف إيران وراء الهجوم.
من جهتها، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة "بشكل قاطع" المزاعم الأمريكية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة".
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/ أيار الماضي، إيران أيضا المسؤولية عن تلك الهجمات.
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Par:essoltan (France )
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