عقوبة ب5 مقابلات دون حضور الجمهور ضد النادي الصفاقسي

Vendredi 14 Juin 2019



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- اصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم توضيحا مساء اليوم الجمعة لتبرير العقوبة بخمس مقابلات دون حضور الجمهور ضد النادي الرياضي الصفاقسي اثر الاحداث التي جدت في لقاء الدور نصف النهائي لكاس تونس بينه وبين الترجي التونسي.واوضحت الجامعة ان "اللجنة الوطنية للتأديب قررت معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي 5 مقابلات دون حضور الجمهور إستنادا إلى التقارير الرسمية وخاصة الأمنية منها والتي أكدت إلى تعمد الجماهير المحلية طوال ردهات مباراة الدور نصف النهائي لكأس تونس بتاريخ 6 جوان 2019 إلى رمي الحجارة والمقذوفات على الميدان والوحدات الأمنية وهو ما نتح عنها تعرض 3 أعوان أمن إلى إصابات مختلفة تلقوا إثرها العلاج بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. واضافت ان "نفس التقارير ذكرت تعمد الجماهير المحلية إشعال عدد كبير من الشماريخ ورميها على الوحدات الأمنية بالاضافة إلى إقتحام 6 أشخاص من الجمهور المحلي أرضية الميدان وتعمد الاعتداء على مسؤولين أمنيين أحدهما أصيب على مستوى الصدر عن طريق الركل والثاني على مستوى الفك بواسطة بقايا حوض دورة المياه" مشيرة الى ان المسؤول الأمني "الذي أصيب على مستوى الصدر تعكرت حالته الصحية مما إستوجب نقله إلى مصحة خاصة حيث خضع إلى كشوفات بينت أنه يحمل كسورا بأضلع الجهة اليسرى تستوجب راحة مرضية لمدة 21 يوما".واهابت الجامعة "بكل الجماهير الرياضية ضرورة التحلي بالروح الرياضية وباحترام المنافسين والحكام والأمنيين والمسؤولين والصحفيين وكل المتواجدين بالملعب ومحيطه"، وبجميع الهيئات المديرة وهيئات الأحباء "حسن تأطير الجماهير وعدم تأليبها ضد أي جهة رسمية وهو ما قد يتسبب في أحداث لا يحمد عقباها ضد مدنيين وأمنيين وهو ما من شأنه أن يمس بهيبة الدولة"، وبجميع هياكل الجامعة ومختلف اللجان الوطنية الصرامة في تطبيق القانون ضد أي أحداث شغب أو أي مساس بالحرمة المعنوية أو الجسدية لأي طرف من الأطراف" .وكانت لجنة التاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها اليوم الجمعة تسليط عقوبة ب5 مقابلات ضد النادي الصفاقسي وتغريمه بخطية مالية قدرها 10 الاف دينار بسبب رمي الجمهور ارضية الملعب بالمقذوفات واجتياح ثلاث من المشجعين الميدان خلال مباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس امام الترجي الرياضي يوم الخميس 6 جوان الجاري.وبذلك سيخوض النادي الصفاقسي مباراته غدا السبت بملعب الطيب المهيري بصفاقس (س16) امام ضيفه اتحاد بن قردان لحساب الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى دون جمهور.