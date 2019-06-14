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الالعاب الافريقية الشاطئية - كرة اليد - تونس سيدات تنتصر على سيراليون 2-1 وعلى كينيا في الرجالي

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - انتهت نتيجة الالعاب الافريقية الشاطئية لكرة اليد نسائي بانتصار تونس على سيراليون بنتيجة 2-0 . ويلتفي الفريق التونسي نسائي بالفريق الجزائري عشية اليوم




كما فاز فريق الرجال على كينيا بنتيجة 2-0.

كما ترشح المتسابق خليل منصوري الى نصف النهائي في رياضة التجديف.
كما ترشحت الشابة سارة الزمالي الى نصف النهائي في رياضة التجديف نسائي



وتشارك تونس في هذه الالعاب من 14 الى 23 جوان بجزيزة سالي بالراس الاخضر ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة .
وسيمثل الرياضة التونسية في الالعاب الافريقية الشاطئية في الراس الاخضر 33 رياضيا ( 18 ذكور و15 سيدات).

  
  
     
  
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