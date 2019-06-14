استعدادا للقاء تونس وديا : منتخب بورندي يحل بتونس ويتدرب مساء اليوم في المنزه

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- وصل مساء أمس الخميس إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادما من العاصمة القطرية الدوحة منتخب بورندي الذي يتبارى وديا مع نظيره التونسي مساء الاثنين القادم بملعب رادس انطلاقا من الساعة 19 و15د في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا "مصر 2019 " .وإلتحق الوفد مباشرة بمقر إقامته في حين فضل المدرب إلغاء الحصة المبرمجة أمس لتمكين عناصر الفريق من الراحة مع الاكتفاء بحصتين تدريبيتين مساء اليوم الجمعة وغدا السبت بملعب المنزه في حدود الساعة السادسة مساء . وستكون الحصة الثالثة يوم الأحد في ملعب وتوقيت المباراة أي السابعة والربع مساء بملعب رادس .وكان منتخب بورندي أجرى تربصا في قطر لمدة 12 يوما وتبارى وديا مع المنتخب الجزائري الذي أجرى بدوره تربصا هناك وتعادل معه 1/1 .ويتكون الوفد من 24 لاعبا سيغادر أحدهم تونس على ان تتحول بقية عناصر البعثة إلى القاهرة يوم الثلاثاء 18 جوان ومنها إلى الإسكندرية التي تحتضن منافسات المجموعة الثانية .ويجرى بورندي مباراته الأولى في كأس أمم إفريقيا يوم السبت 22 جوان الجاري ضد المنتخب النيجيري.وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة البورندية لكرة القدم تقدمت بطلب كتابي إلى اللجنة المنظمة مماثل لطلب الجامعة التونسية بخصوص ضرورة مراجعة توقيت المقابلات نظرا لارتفاع درجات الحرارة وما قد يترتب عنه من خطورة على صحة اللاعبين.ومن ناحيته يواصل المنتخب التونسي تحضيراته بنسق حثيث استعدادا للقاء بورندي .وخصص الإطار الفني بقيادة الفرنسي الان جيراس الحصة التدريبية امس بالملعب الفرعي بالمنزه لتعزيز اللياقة البدنية والعمل أمام المرمى مع تمارين خصوصية .وفي برنامج اليوم الجمعة حصة تدريبية واحدة تنطلق في حدود الساعة الخامسة والربع.ويشار الى ان المنتخب التونسي كان قد انتصر على نظيره الكرواتي (وصيف بطل العالم) في عقر داره 2-1 في المباراة الودية التي اقيمت مساء الثلاثاء الماضي بمدينة "فرازدين" في اطار تحضيرات زملاء يوسف المساكني لنهائيات كاس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر من 21 جوان الى 19 جويلية 2019 .